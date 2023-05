Real Madrid y Manchester City disputan este martes (21:00 horas) el primer asalto de semifinales de la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu, donde el equipo inglés llega en una racha espectacular con 20 partidos sin perder entre todas las competiciones (17 victorias y tres empates). Los citizens no pierden desde el pasado 5 de febrero, cuando perdieron contra el Tottenham en Londres. Desde entonces el City se mantiene invicto y ahora mismo es líder de la Premier League con un punto de ventaja sobre el Arsenal, que tiene un partido más en su haber. Mientras, el Real Madrid es tercero en LaLiga Santander, tras el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, pero con un título nuevo en sus vitrinas, la Copa del Rey que conquistó el pasado sábado frente a Osasuna en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

De nuevo Real Madrid y City se ven las caras en semifinales, como el año pasado (entonces los blancos se llevaron la eliminatoria por un global de 6-5), una vez más con Carlo Ancelotti y Pep Guardiola al frente de ambos equipos. El italiano es consciente de que los suyos siguen igual que hace un año, pero resalta que lo que cuenta es "la motivación y la ilusión" que tienen, destacando que en esta ocasión juegan "con una emoción más", la de haber ganado la Copa del Rey.

No podemos ponernos una venda en los ojos y, colores al margen, hay que reconocer las cosas como son: ahora mismo el Manchester City es más poderoso y juega mejor al fútbol que el Madrid, especialmente teniendo en cuenta el espectacular momento de forma de su gran goleador, Erling Haaland. Enfrente, un Real Madrid que, pese a su condición de campeón de Europa, no se ha reforzado demasiado y su cesto está compuesto por los mismos mimbres del pasado curso.

Es verdad que si comparamos los tridentes de ambos equipos, Grealish-Haaland-Julián Álvarez frente a Vinicius-Benzema-Rodrigo, vemos más efectividad a puerta por parte del equipo de Pep Guardiola: el tridente del City sale ganando con 71 goles a favor frente a los 65 que lleva el del Madrid (135 dianas en total de los ingleses por las 118 que ha marcado el conjunto español entre todas las competiciones). Esas estadísticas de los skyblues engañan un poco porque solo Haaland ha marcado 51 de esos 71 goles. En cuanto a las asistencias, el Real Madrid gana con 37 pases de gol por las 24 del City.

A pesar de los espectaculares datos del equipo, Guardiola tiene un motivo para la preocupación con la posible ausencia de Nathan Aké de cara al primer asalto de semifinales. El central holandés no ha entrenado este lunes con el equipo, en la última sesión antes de viajar a Madrid, y es duda de cara al primer asalto en el Bernabéu. Aké, un indiscutible en el once del City, se marchó lesionado en el minuto 54 en el partido del pasado sábado frente al Leeds (2-1). El holandés es uno de sus mejores recursos: si finalmente no entra en la convocatoria, lo más probable es que el internacional español Aymeric Laporte sea el elegido para ocupar su lugar.

Nathan Aké no sería la única baja del City, ya que el canterano Cole Palmer tiene una lesión en el tobillo. Por lo demás, el equipo llega en perfectas condiciones al Bernabéu, donde el City acude con sed de venganza tras la eliminación del año pasado.

El conjunto inglés no es el único que notará ausencias, porque el club blanco no podrá contar con Dani Ceballos, que está lesionado, ni tampoco podrá hacerlo con Eder Militao, sancionado después de ver una amarilla en la vuelta de cuartos de final contra el Chelsea en Stamford Bridge (0-2) que le impedirá jugar este primer asalto contra el City. También se espera que Ferland Mendy no juegue porque continúa recuperándose de su lesión en la pantorrilla.