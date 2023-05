Pep Guardiola ha comparecido en la previa del partido de este domingo contra el Everton. El entrenador del Manchester City ha mostrado su descontento por tener un día menos de descanso que el Real Madrid de cara al partido de vuelta de semifinales de la Champions que medirá a ambos equipos el próximo miércoles 17 de mayo en el Etihad Stadium (1-1 en la ida).

El City tendrá que jugar obligatoriamente el domingo, porque al ser el duelo frente al Everton en Liverpool, éste no puede coincidir con la final de Eurovisión, prevista para la noche del sábado, por motivos de seguridad. Mientras, el Real Madrid se enfrentará el sábado, un día antes, contra el Getafe en el Santiago Bernabéu.

A pesar de que durante la rueda de prensa el entrenador no ha prestado mucha atención al partido contra el Real Madrid de la próxima semana, sí que es verdad que se ha quejado por tener un día menos de descanso que el club blanco.

"No podemos jugar el sábado contra el Everton porque hay Eurovisión y parece que no hay suficiente capacidad para manejar a tanta gente en la ciudad a la vez", ha dicho Guardiola, a quien no parece sentarle muy bien eso de tener un día menos de descanso que los blancos, aunque intenta disimular diciendo "ahora hemos tenido cinco días para descansar, después sólo cuatro días".

Aunque en la rueda de prensa ha querido dejar claro que no tenían mucho tiempo para pensar en el Madrid y que su prioridad era el siguiente partido, hay ciertas cosas que le molestan y no se ha quedado callado. "No lo entiendo, pero me tengo que adaptar. No voy a luchar más. El horario es el que es", ha afirmado Guardiola, quien también cree "que la Premier quiere ayudar a los equipos".

El técnico de Sampedor tiene claro que "el problema es el calendario, la cantidad de partidos que hay", una circunstancia que sucede en todas las ligas: "En Alemania o Francia, juegan en viernes y tenemos que jugar cuando nos digan, eso no va a cambiar".