Lo que hay detrás del sorprendente "cállate" de Kevin De Bruyne a Pep Guardiola

Casi todo fue felicidad en el Etihad el pasado miércoles. El Manchester City pasó por encima del Real Madrid y se clasificó para su segunda final de la máxima competición continental. El equipo de Pep Guardiola dio una auténtica exhibición futbolística y se tomó su particular revancha tras la dolora eliminación de la temporada pasada.

El estadio y la afición vibraron como nunca, pero un hecho llamó la atención durante el partido. Kevin De Bruyne, cuya comunicación no verbal han llamado la atención durante toda la eliminatoria -se le ha visto muy serio, poco comunicativo cos sus compañeros e incluso llegando a emocionarse y llorar tras marcar el tanto del empate a uno en el Santiago Bernabéu-, soltó un elocuente "cállate" a Pep Guardiola en medio del partido de vuelta durante una acción en la segunda parte. Fue un transición que el belga perdió y su reacción sorprendió a propios y extraños.

Algo le pasa al bueno de Kevin y Henry, actual comentarista y que coincidió con el centrocampista del City en la selección belga al ser segundo entrenador del seleccionador Bob Martínez, lo confirmó.

"Está pasando un momento complicado. No puedo decir que es porque lo tengo que mantener en privado, pero por lo que me ha dicho respeto todavía más como ha jugado esta noche y como ha llegado y peleado por su equipo. No puedo decir lo que ha compartido conmigo, es lo que hay". Henry mantiene una excelente relación con De Bruyne y siempre se ha mostrado un enamorado de su estilo de juego.