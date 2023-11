El FC Barcelona vuelve a los octavos de Champions tras dos temporadas de decepciones en las que el equipo no pudo pasar la fase de grupos. Los culés han remontado en el Estadio Olímpico Lluís Companys ante el Oporto (2-1) para sellar el billete a la ronda de los 16 mejores de la máxima competición continental. Un gran duelo, muy entretenido para el espectador, en el que triunfaron los dos Joaos del equipo barcelonista: Cancelo y Félix.

El defensa, que esta vez jugó por la izquierda, empató el partido sólo dos minutos después de que Pepê estrenara el marcador y en la segunda parte se asoció con Joao Félix, a quien asistió en la acción del definitivo 2-1. Además de los portugueses, quien también brilló fue Iñaki Peña. El guardameta alicantino, titular ante la ausencia de Ter Stegen, salvó a los suyos en no pocas ocasiones con varias intervenciones de muchísimo mérito.

Victoria, sí, pero este Barça todavía tiene muchas cosas que mejorar. Entre ellas que los rivales se adelanten en el marcador, como el sábado el Rayo en Vallecas. Xavi se lo debería hacer mirar.

Triunfo, en cualquier caso, para alejar los fantasmas del pasado. El Barça no cae esta vez en la fase de grupos. Estará en el sorteo de los octavos de final y, además, con muchos números para ser líder de este Grupo H que el Shakhtar Donetsk, con sus victorias ante Barça (en la última jornada) y Amberes, se está encargando de apretar.

Fue el Barça el que se acercó más y antes a la portería contraria, pero lo cierto es que el 1-1 al descanso pudo haber sido un resultado peor de no ser por un Iñaki Peña espectacular. Fueron los Joaos los que decidieron a favor del Barça. Decantaron el partido con un Cancelo espectacular como lateral zurdo, en su posición menos habitual, con internadas llenas de peligro que incluyeron el gol del empate, en el minuto 32 y apenas dos después del tanto inicial de Pepê para el Oporto.

Estaban avisando demasiado los portugueses. Tras un gol bien anulado a Taremi por fuera de juego y un paradón de Iñaki Peña, llegó una triple jugada del Oporto a la media hora. El primer tiro lo desvió Koundé y el segundo lo desbarató Peña, pero el tercero le cayó a Pepê para marcar a placer.

Al Barça no le dio tiempo para hundirse porque Cancelo dio aire al equipo de inmediato. El hoy lateral zurdo recibió un balón, encaró a Joao Mario y se fue hacia dentro para colocar el tiro al palo largo de Diogo Costa, que no llegó por poco a evitar el empate eléctrico del Barça. Los de Xavi tuvieron el 2-1 pero no atinó Joao Félix, esta vez, a meter dentro una gran asistencia de Raphinha desde la derecha que era medio gol. No puso bien el cuerpo el luso y la envió al cielo de Montjuic. Poco después fue el propio Raphinha quien perdonó el 1-2 al disparar fuera tras recibir un rechace involuntario de la defensa del Oporto.

La charla de Xavi al descanso surtió efecto porque el Barça salió apretando tras el paso por vestuarios. Joao Félix mandó un balón al larguero nada más comenzar la segunda parte y en el 57’ llegó el 2-1, el gol de los Joaos gracias a una pared por la banda izquierda del ataque blaugrana, con pase de Félix a Cancelo. Éste se la devolvió al 14 culé, que de primeras y con el interior del pie derecho, marcó el 2-1 para reservar el billete a octavos para el Barça.

Como en Do Dragao en la ida, el Oporto no se rindió y buscó el gol del empate que les dejara más cerca del pase a octavos, que no tienen. En una jugada de carambola rozaron la igualada, pero es cierto que el Barça no se metió atrás y no especuló y también tuvo varias ocasiones claras para sentenciar con un 3-1 que no llegó, a veces por falta de un buen pase final y otras, como en una chilena espectacular de Raphinha que sacó con grandes reflejos Diogo Costa. Iñaki Peña volvería a ser decisivo en el descuento, salvando el gol de Francisco Conceiçao, el hijo del entrenador visitante, Sergio Conceiçao.

Ganó el Barça, en su primera victoria tras el parón de selecciones que vale oro, y ahora a pensar en el duelo del domingo ante el Atlético de Madrid, también en Montjuic, en un duelo que bien podría ser por el liderato pero que sólo tendrá como premio el tercer puesto.



Ficha técnica

FC Barcelona, 2: Iñaki Peña; Araujo, Koundé, Iñigo Martínez; Raphinha (Lamine Yamal, min.90), Pedri, De Jong, Gündogan, Cancelo (Balde, min.82); Lewandowski y Joao Félix (Ferran Torres, min.75)

Oporto, 1: Diogo Costa; Joao Mario (Jorge Sánchez, min.67), Cardoso (Namaso, min.90), Pepe, Zaidu; Pepê, Varela, Eustáquio (Nico González, min.80), Galeno (Toni Martínez, min.90); Taremi y Evanilson (Conceição, min.80)

Goles: 0-1, m.30: Pepê; 1-1, m.32: Cancelo; 2-1, m.57: Joao Félix

Árbitro: Daniele Orsato (Italia). Mostró amarilla a Cardoso (min.36), De Jong (min.37), Joao Mário (min.57), Joao Félix (min.59) y Pepê (min.74)

Incidencias: Partido de la quinta jornada del Grupo H de Liga de Campeones disputado en el Estadio Olímpico Lluís Companys ante 43.533 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del exentrenador del Barcelona Terry Venables, fallecido el pasado domingo