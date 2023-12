Ancelotti: "No soy una leyenda del Real Madrid, sólo un entrenador"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dice que no se considera "una leyenda" del club, condición que deja a jugadores como Toni Kroos, Luka Modric o Nacho Fernández que se "han ganado la posibilidad de elegir lo que van a hacer en el futuro", al tiempo que ha confirmado la titularidad de Kepa Arrizabalaga en el partido de Champions de este martes en Alemania frente al Union Berlín.

"Yo no soy una leyenda del Real Madrid, sólo un entrenador. Leyendas son los jugadores que han hecho una carrera fantástica y que para mí tiene que terminarla aquí", señalaba Ancelotti tras ser preguntado si debe retirarse en el conjunto madridista.

El de Reggiolo confirma que este martes jugará Kepa en la portería. "No pienso en ser justo o injusto porque por dejar en el banquillo a alguien sería injusto todos los partidos. Lo bueno es que Lunin ha tenido la oportunidad que no tuvo en el pasado de demostrar con continuidad sus características y lo ha hecho bien. Estamos muy contentos de tener un portero de confianza. Kepa no necesitaba demostrarlo por su carrera, pero hay que tener en cuenta que Kepa lo ha hecho muy bien siempre", detallaba.

De cara al partido y si es una buena oportunidad para dar descanso a Jude Bellingham, el técnico madridista advirtió que su "idea" es ver "bien cómo han recuperado" los que jugaron el sábado ante el Betis para "elegir el mejor once". "Los que jugaron no están cansados y ninguno tiene problemas. Si alguno ha recuperado bien, descansará, pero la idea no es rotar porque sí, se hace si hay riesgo de tener problemas", subrayó.

Cuestionado nuevamente por el inglés y su comparación con Kaká, recordó que el brasileño "llegaba mucho al área con balón, pero no tenía la calidad de llegar al área sin balón que tiene Bellingham". "No jugamos siempre con un delantero fijo y eso le da más oportunidad de llegar al centro del área con más espacio para poder rematar. Con Kaká era un sistema distinto", considera Ancelotti.

También ha alabado a Brahim Díaz, que en su paso por el Milan "lo hizo muy bien a nivel defensivo". "Trabajó mucho y ha vuelto en una condición táctica óptima. Se posiciona siempre muy bien sin balón y eso es bastante raro verlo en un delantero con tanta calidad como él porque habitualmente a estos jugadores les cuesta más buscar la posición táctica sin balón", afirmaba.

El entrenador del Real Madrid habla de un Union Berlín que "ha cambiado de sistema y estrategia de juego con su nuevo entrenador", el croata Nenad Bjelica. "Va a jugar más ofensivo que en la ida y es un equipo que tenemos que respetar. Quieren ganar su primer partido en esta competición y será entretenido e igualado", opina.

Finalmente, Carletto se refería a la victoria del Girona ante el FC Barcelona en el Estadio Olímpico Lluís Companys (2-4), aunque ha evitado "hacer un discurso de táctica del juego". "Fue un partido muy entretenido donde los dos equipos jugaron intentando ganar el partido y fue mejor el Girona porque tuvo más acierto. Sorprende la capacidad del Girona de estar a este nivel con tanta personalidad y tanto carácter", sentenció.