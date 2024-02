Frenkie de Jong atiza a la prensa por sus "mentiras": "No sé cómo no os da vergüenza"

Distintos medios han publicado en los últimos días que Frenkie de Jong es el futbolista mejor pagado de LaLiga con un sueldo de 37,5 millones de euros brutos por temporada (cerca de 19 millones netos), por delante de su compañero Robert Lewandowski (36 millones brutos) y el madridista Toni Kroos (31 millones).

Unas informaciones que han molestado, y mucho, al centrocampista holandés del FC Barcelona. Este martes, en la rueda de prensa previa al partido de Champions contra el Nápoles en el estadio Diego Armando Maradona, el futbolista se mostraba "irritado" y "cabreado" con la prensa por las "mentiras" que publica acerca de su sueldo. "Últimamente me estoy irritando, me estoy cabreando con lo que los periodistas escribís y decís en general. Salen muchas cosas que no son verdad. No puedo entender, tampoco, que algunos vayan diciendo cosas que son mentira. No sé cómo no os da un poco de vergüenza decirlo. Me está irritando un poco", aseguraba visiblemente molesto.

"Por ejemplo, habláis de mi contrato y de mi salario. Es mucho humo y mucha mentira que esté cobrando casi unos 40 millones. Está muy lejos de lo que realmente cobro, no voy a decir cifras pero se han inventado una historia que no es verdad", añadía el centrocampista, que reconoce que no sabe de dónde puede salir la fuente de información, o desinformación, aunque confía en que no sea desde dentro del club.

"No puedo decir de dónde sale, no tengo la información, pero espero que no salga del club. Sé que muchas cosas se inventan, escribís cosas que sé que no son verdad porque soy la persona de la que estáis hablando. Lo hacéis con muchos jugadores, entrenadores... Creo que no cambiará la cosa, pero debería cambiar porque estáis escribiendo cosas que realmente no son así", añadía.

Además, Frenkie de Jong ha dejado claro que está "muy feliz" en el Barcelona. "Siempre he dicho que es el club de mis sueños y espero que pueda seguir muchos años jugando aquí en el Barça", apuntaba tras ser preguntado por su futuro. "Considero el club como mis compañeros, el staff, la gente con la que trabajo. Es de maravilla la relación, de 10. Estoy disfrutando mucho. Si alguien opina que juego mal y que no estoy en mi mejor momento o dicen que no tengo nivel, me da igual porque cada uno tiene su opinión. Pero hablo de las mentiras. Realmente tenéis que cambiar eso", decía el holandés, visiblemente molesto con los medios.