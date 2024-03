El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no se muerde la lengua y sale en defensa de su jugador Vinícius Junior, después de que el exportero internacional paraguayo José Luis Chilavert asegurase esta semana que "el fútbol es para hombres", respondiendo así a las quejas del delantero brasileño contra el racismo.

"Pan y circo, el primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres", escribió el exguardameta en un lamentable mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) que sin duda ha dado mucho que hablar.

"No tiene mucho sentido comentar lo que dicen otros que no están dentro del tema. Hablan por dar aire a la boca. No hay que tener mucho en cuenta lo que dicen", ha dicho Ancelotti al ser preguntado por las palabras de Chilavert.

El técnico italiano prefiere hablar de Vinícius en el aspecto deportivo, lamentando la baja por sanción del brasileño en el partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports que el Madrid disputará este domingo contra el Athletic Club en el estadio Santiago Bernabéu (21:00 horas). "Hay una cosa que me preocupa mucho de Vinícius y es que mañana no puede jugar", ha dicho al respecto.

Salvo Vinícius y los lesionados de larga duración (Thibaut Courtois y David Alaba), Carletto tendrá disponible a todos sus jugadores contra el Athletic. Incluyendo a Eduardo Camavinga, que había dado el susto tras lesionarse con Francia —sufre un esguince leve de tobillo que no le impedirá jugar frente a los leones— y a Eder Militao, que vuelve a una convocatoria después de casi ocho meses en el dique seco tras romperse el ligamento cruzado, y con vistas a que pueda estar disponible el martes 9 de abril en el partido de ida cuartos de final de la Champions frente al Manchester City en el Bernabéu.

Respecto a Luka Modric, que termina contrato con el Real Madrid al final de la presente temporada, Ancelotti no quiso entrar al trapo. "Todo el mundo habla de la próxima temporada menos nosotros. Modric, como todos, está centrado en esta temporada. Queremos acabarla bien y ganando si es posible. Lo que va a ser el futuro lo vamos a valorar cuando acabe la temporada. Ahora nadie está interesado en hablar de su futuro", zanjaba el técnico italiano.