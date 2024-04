El Atlético de Madrid ha vencido por 2-1 al Borussia Dortmund en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, jugada en el Cívitas Metropolitano, con goles de Rodrigo De Paul y de Samuel Lino que penalizaron fallos del equipo alemán, que en las postrimerías recortó distancias y sobrevivió para la vuelta en el Signal Iduna Park.

Con la canción Money For Nothing saltó a calentar el equipo local a media hora del inicio. Y el ímpetu de los acordes de Dire Straits animó al Atlético para asustar en el minuto 2. Tras un robo de Rodrigo De Paul en el balcón del área propia, Marcos Llorente lanzó el contragolpe. Samu Lino tocó el balón lo justo para salvar la entrada de un rival y asistir a Antoine Griezmann, que abrió al lado derecho para la carrera de Álvaro Morata, cuyo tiro nada más pisar área fue despejado a saque de esquina. Fue el preludio del 1-0, obra de De Paul tras un error de la zaga borusser.

Con la presión alta de los rojiblancos, Morata apretó al guardameta Gregor Kobel y éste pasó blando a Ian Maatsen, que no controló bien; el '5' del Atlético, en el minuto 5, se vio solo delante de Kobel y con el balón botando, que convirtió en gol con un sutil toque con la diestra. Espoleados por este escenario favorable y tan temprano, los pupilos de Simeone se acercaron de nuevo al portero del Dortmund, que en el 7' desvió con una gran estirada un remate de Axel Witsel, de espuela en una segunda jugada a raíz de un córner botado por Griezmann.

El 'Principito' y Lino, con su mordiente, hicieron que el ataque del Atlético se volcara al costado izquierdo. El exvalencianista tuvo otra buena ocasión en el minuto 13, con una chilena que atrapó Kobel sin problemas. Mientras, el equipo visitante no hallaba el modo de responder. Su técnico, Edin Terzic, mandó a los extremos Karim Adeyemi y Jadon Sancho tan abiertos como pudieran, pero Marcel Sabitzer no aprovechaba el espacio a la espalda del ariete Niclas Füllkrug porque la línea de tres centrales colchoneros, esta vez sí, estaba bastante atenta a cada corte.

La titularidad de César Azpilicueta, quizá sorprendente, buscaba que secar a Sancho fuese también el modo de desactivar el peligro del cuadro alemán. Y funcionó durante casi media hora, pues el hombre más acertado del Dortmund hasta ese momento era otro veterano, el central Mats Hummels. Desde el minuto 30 despertó Sancho, asomándose al área de Jan Oblak por el pico derecho hasta encarar a dos zagueros y forzar un córner que luego cabeceó Felix Nmecha con peligro por encima del travesaño. Pese al aviso visitante, llegó el 2-0 en el 32' después de otro error grave.

En la banda derecha, Nahuel Molina sacó en largo buscando a Griezmann a la espalda de Nico Schlotterbeck, que no se entendió con Hummels para el despeje. El esférico quedó a pies de 'Grizi', que lo picó con clase para esquivar a Julian Ryerson y asistir a Lino, quien saboreó el regalo. Con templanza, el carrilero brasileño controló con la diestra a media altura y disparó con el mismo pie nada más bajar la pelota, salvando la salida de un Kobel que poco más podía hacer. La desconcentración en el Dortmund le estaba castigando y, justo al sacar de centro, pudo empeorar.

Griezmann robó la pelota y, raudo, montó un contragolpe que no cuajó porque su pase raso a Morata fue cortado por Schlotterbeck de milagro. Los de la cuenca del Ruhr, por oficio más que por talento, contestaron rápido gracias a un zurdazo de Adeyemi desde la frontal. Otro zurdazo raso, en esta ocasión de Maatsen desde fuera del área, llevó más peligro para Oblak en el minuto 42, aunque el portero esloveno desvió a tiempo el balón. No le hizo falta en el último susto de la primera mitad, protagonizado por Sancho con un derechazo al contragolpe y que el inglés envió arriba por no haber pasado al punto de penalti.

Terzic movió ficha al descanso y retiró a Nmecha para meter a Julian Brandt, que en los primeros segundos de la reanudación se coló por la banda izquierda hasta la línea de fondo tras conectar con Sancho. De su asociación surgió otra oportunidad en el 48', en un pase del inglés a Sabitzer y que éste transformó en un disparo blando desde la corona del área. Incluso Füllkrug se benefició del nuevo aire en el ataque borusser, como demostró un zurdazo suyo, lejano y a ras de suel, que atajó Oblak. La réplica fue de Molina en el minuto 53, a tenor de un recorte con la diestra para acabar tirando con la zurda; Kobel, en su sitio, repelió el balón.

También agarró Kobel sin miedo un cabezazo de Morata, en una falta sacada por Griezmann desde lejos en un costado del campo. Se avivaba el partido, consciente del Dortmund de que la eliminatoria mejoraría para sus intereses marcando un gol. Y lo merodearon en el 55', por mediación de Brandt.

Brandt mejora la imagen visitante

El primer repuesto de Terzic carburaba, de tal modo que un tiro suyo desde el balcón del área alarmó por un instante al Metropolitano. Había domado ese balón Füllkrug, de espaldas a la portería y con Azpilicueta en su cogote; el delantero titular cedió atrás y Brandt disparó sin suerte. Realizó Terzic otro cambio, Sébastien Haller por un Füllkrug gris, y respondió el 'Cholo' Simeone quitando a un atacante y confiando en un centrocampista; Pablo Barrios sustituyó a Morata, igualmente discreto. No estaba la noche para delanteros natos, como dejó claro Brandt en el 73' con una falta directa desde unos 20 o 22 metros, que se marchó alta.

A balón parado el Atlético también pudo anotar, pero Kobel paró un remate a bocajarro de Lino, que había sorprendido a la zaga rival con su llegada al segundo palo. Tampoco marcó Lino un testarazo en el 80', tras un centro de Llorente sobre la misma línea de fondo, y lo acusó el Atlético. Merced a un ataque del Dortmund a trompicones, Brandt controló la pelota al borde del área y centró con la zurda a Haller; Molina intentó despejar, pero en realidad acomodó el balón para que el propio Haller a la media vuelta marcase con un tiro raso que batió a Oblak y entró junto al poste.

De sopetón, el partido vivió vaivenes. En la siguiente jugada pisó Ángel Correa el área 'borusser', pero el argentino estaba frío por haber saltado al césped poco tiempo antes y no tiró antes de que apareciera un central. Por parte alemana, Bynoe-Gittens enganchó un zurdazo lejano y fuerte que rozó en un jugador contrario y tocó el larguero por arriba. Para el 90' dejó Simeone un triple cambio, incluido Rodrigo Riquelme, que en el descuento puso en apuros a Kobel con un tiro raso después de una cabalgada. No obstant, el ultimísimo susto fue un cabezazo de Brandt que se estrelló en la cruceta del arco de Oblak. El 16 de abril habrá sentencia.



Ficha técnica

Atlético de Madrid, 2: Oblak; Molina (Saúl Ñíguez, m. 90), Witsel (Savic, m. 90), Giménez, Azpilicueta, Lino (Riquelme, m. 90); Llorente, Koke, De Paul (Correa, m. 79); Griezmann y Morata (Barrios, m. 63)

Borussia Dortmund, 1: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer (Reus, m. 84), Emre Can (Ozcan, m. 84); Jadon Sancho, Nmecha (Brandt, m. 46), Adeyemi (Byone Gittens, m. 73); y Fullkrug (Haller, m. 60)

Goles: 1-0, m. 5: De Paul; 2-0, m. 32: Lino; 2-1, m. 81: Haller

Árbitro: Marco Guida (Italia). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Lino (m. 26), Llorente (m. 28) y Giménez (m. 77) y a los visitantes Emre Can (m. 24) y Maatsen (m. 54).

Incidencias: partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones disputado en el estadio Cívitas Metropolitano ante 68.641 espectadores