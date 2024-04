Despedazan a Luis Enrique en Francia por su planteamiento ante el Barça: "Es un Kinder Sorpresa"

Luis Enrique quedó retratado este miércoles en París. Su enorme ego le hizo sacar pecho en la previa enviando un dardo envenado de época a Xavi Hernández.

En el césped, el técnico asturiano recibió un severo revés a dos manos. El planteamiento inicial, despoblando el centro del campo y metiendo arriba como falso ‘9’ a Marco Asensio, chirrío. Tras la debacle -ganó el Barcelona 2-3- Luis Enrique ha sido muy criticado en Francia.

"Es evidente que el resultado desacredita mis decisiones, acepto todo lo que supone una derrota", reconoció el técnico del equipo parisino en rueda de prensa tras el choque de ida de cuartos de final de la Champions League en el que sucumbió su equipo.

Una de las voces más críticas contra el técnico español ha sido la de Daniel Riolo, analista de 'RMC Sport' que acusó a Luis Enrique de equivocarse en su toma de decisiones ante un Xavi Hernández que sí que acertó.

"No entendíamos nada del once de Luis Enrique. En España son como yo, nadie entendía nada. Quizás aquí sigamos diciendo que tenemos un genio al frente del club. ¿Cómo se puede sumar intensidad cuando tienes jugadores que ni siquiera juegan en su posición? ¡Hasta ellos se sorprenden!", argumentó Riolo.

El periodista de 'RMC Sport' se mostró mucho más contundente: "¡Luis Enrique da sorpresas... es un Kinder Sorpresa! ¡No es Géo Trouvetou, es un Kinder Sorpresa! Todos los días abren un huevo y descubren cómo van a jugar... Los jugadores están sorprendidos por las alineaciones".

💥 @DanielRiolo : "Luis Enrique il fait des surprises sur la compo, c'est plus Géo Trouvetou, c'est Kinder Surprise". #RMClive pic.twitter.com/9liHWiXjNk — After Foot RMC (@AfterRMC) April 10, 2024

"¿Alguien puede explicarme para qué sirve? ¡Llevo seis meses preguntando para qué sirve! ¿Cuándo funcionó? Xavi hace un 4-3-3 básico, muy sencillo, con cada chico en su lugar. Luis Enrique lo cambia todo. Decidió que Vitinha fuera un 6 aunque sabemos muy bien que arriba es mejor porque puede estar en los últimos pases estando más cerca de Mbappé. No hay un 6 en este equipo. Si pones a Vitinha de 6 ya no tienes a nadie como centrocampista ofensivo. Lo vengo diciendo desde hace seis meses. Los jugadores no están en su mejor versión. A Mbappé le gusta jugar con un 9, ¿puedes ponerlo en su mejor posición? "Él es bueno con un 9!".

Luis Enrique comienza a estar muy señalado en el país galo. El partido de vuelta del próximo martes en Montjuic definirá su futuro en París.