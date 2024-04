El Barcelona y el PSG se niegan a hablar con Movistar por un comentario del Mono Burgos

El Barcelona asaltó el Parque de los Príncipes, tumbó al PSG (2-3) y se lleva un jugoso botín para el partido de vuelta. Tras el partido, ambos clubes informaron a Movistar que ningún miembro de sus equipos iban a hablar con la cadena. ¿El motivo? Un comentario que el ‘Mono’ Burgos realizó en la previa del partido sobre Lamine Yamal.

Sin ser el Mono Burgos santo de devoción, es evidente que el comentario es referido a los malabares de Lamine Yamal y a los malabaristas que suelen ubicarse en los semáforos. Una sociedad de piel fina destinada al fracaso. pic.twitter.com/fbCMjpPj2Z — Pablo González (@pabloggallego_) April 10, 2024

Concretamente, mientras se veían imágenes del atacante dando toques, el argentino afirmó que si al culé no le va bien en el fútbol tenía el futuro asegurado "en un semáforo".

Las palabras del Mono Burgos se extendieron como la pólvora en las redes sociales donde muchos las interpretaron como un comentario racista por el color de piel de la perla de la cantera del Barcelona, mientras otros que conocen más a Burgos aseguran que tenían que ver con la habilidad del canterano azulgrana y con los malabaristas que actuan cuando los semáforos se ponen en rojo. Ante el revuelo generado el ex del Atlético pidió perdón: "Ojalá hubiera tenido la habilidad que tiene este chico. Fue un comentario sin intentar herir a nadie. Nosotros hablamos de fútbol, nada más. Si se ha sentido ofendido lo siento y pido disculpas públicas. No fue la intención. A veces haciendo humor te metes en problemas. En estas épocas tienes que adaptarte a todo y en eso estamos".

Ricardo Sierra fue el encargado de explicar en directo el motivo por el que no iban a poder hablar con ningún protagonista del encuentro: "Entiendo que muchos espectadores esperaban que tuviésemos alguna conversación o entrevista con el Barça. Pero la UEFA, PSG y Barça nos han notificado que no nos iban a atender porque estaban tremendamente enfadados con un comentario que se ha vertido en nuestro plató durante la previa. Por tanto, no nos iban a hacer ninguna entrevista, no hemos estado afortunados. Pedí disculpas desde aquí. Lo debemos hacer también desde el plató".