Movistar despide de manera fulminante al Mono Burgos por un chiste sobre Lamine Yamal

El PSG- FC Barcelona estuvo marcado en la previa por un detalle extradeportivo. Las palabras en pleno calentamiento del Mono Burgos en Movistar sobre Lamine Yamal desataron una tormenta.

"Ojo que si no le va bien puede terminar en un semáforo", dijo Burgos desde el plató del programa previo a las retransmisiones de la Liga de Campeones después de unas imágenes en las que se veía al jugador blaugrana dejar el calentamiento en el Parque de los Príncipes dando unos toques de mucha calidad.

Este comentario provocó el enfado no sólo de su club, sino también de su rival, el Paris Saint-Germain, e incluso de la UEFA, por lo que no hubo atenciones al micrófono de 'Movistar+' por parte ni de jugadores ni de técnicos de ninguno de los dos equipos.

Liada parda del Mono Burgos por bocas que hace que la UEFA, el @FCBarcelona_es y el @PSG_espanol no atiendan a @MovistarFutbol #ChampionLeague pic.twitter.com/R9OXCG2bF5 — Rubén J. Gutiérrez-d'Aster (@RubenJG) April 10, 2024

Las palabras del Mono Burgos se extendieron como la pólvora en las redes sociales donde muchos las interpretaron como un comentario racista por el color de piel de la perla de la cantera del Barcelona, mientras otros que conocen más a Burgos aseguran que tenían que ver con la habilidad del canterano azulgrana y con los malabaristas que actuan cuando los semáforos se ponen en rojo. Ante el revuelo generado el ex del Atlético pidió perdón: "Ojalá hubiera tenido la habilidad que tiene este chico. Fue un comentario sin intentar herir a nadie. Nosotros hablamos de fútbol, nada más. Si se ha sentido ofendido lo siento y pido disculpas públicas. No fue la intención. A veces haciendo humor te metes en problemas. En estas épocas tienes que adaptarte a todo y en eso estamos".

Ricardo Sierra fue el encargado de explicar en directo el motivo por el que no iban a poder hablar con ningún protagonista del encuentro: "Entiendo que muchos espectadores esperaban que tuviésemos alguna conversación o entrevista con el Barça. Pero la UEFA, PSG y Barça nos han notificado que no nos iban a atender porque estaban tremendamente enfadados con un comentario que se ha vertido en nuestro plató durante la previa. Por tanto, no nos iban a hacer ninguna entrevista, no hemos estado afortunados. Pedir disculpas desde aquí. Lo debemos hacer también desde el plató".

Relacionado El Barcelona y el PSG se niegan a hablar con Movistar por un comentario del Mono Burgos

Tal fue el revuelo que generó el comentario que este jueves Movistar ha sacado un comunicado en el que pide disculpas donde deja caer que despedirá de manera fulminante al comentarista deportivo.

Con motivo de los desafortunados comentarios de uno de los colaboradores de Movistar Plus+ en la previa del partido de la UEFA Champions League entre el PSG-FC Barcelona sobre el jugador azulgrana Lamine Yamal, la plataforma pide disculpas públicamente Condenamos cualquier tipo de discriminación. No permitiremos este tipo de comentarios de ninguno de los trabajadores ni colaboradores vinculados a la plataforma, por lo que tras lo sucedido, adoptaremos las medidas oportunas para garantizar que estos hechos no vuelvan a producirse

El Mono, abrumado, ha sacado un comunicado en el que explica que jamás tuvo intención de faltar a Lamine y mucho menos discriminarle por su color de piel:

Hago este comunicado reiterando mis disculpas por mis palabras en el programa de ayer. No fue mi intención hacer daño de ningún tipo a Lamine Yamal, a la gente del FC Barcelona, a los jugadores, a la UEFA, ni a la plataforma Movistar Plus+ en donde trabajo. Al hacer mi comentario elegí hacer un chiste sobre la calidad y halagar las virtudes, en ningún caso fue sobre ninguna etnia ni clase social. Después de estar tantos años dentro del fútbol, me emociona ver a los jugadores jóvenes de cantera. Admiro sobre todo la cantidad de nuevos talentos que está sacando el Barça porque creo que esa calidad al final siempre triunfa. Soy entrenador pro cantera y en todos los equipos en los que he estado me he preocupado por llevar jóvenes a entrenar con el primer equipo. Pido perdón a todo el que se haya sentido ofendido por mi comentario. Mi intención no era denostar a Lamine Yamal, todo lo contario. El fútbol une todo y a todos, por eso es el mejor deporte ya que no discrimina por razón de sexo, raza, religión, discapacidad, edad ni orientación sexual. ¡En esto es lo que creo! ¡Nos vemos en fútbol!", ha publicado el argentino.

A pesar de las disculpas, el ‘Mono’ está sentenciado. Movistar ha confirmado su despido y apercibe al resto de trabajadores que compartieron plató con Mono Burgos, como Jorge Valdano o Susana Guasch.

Un chascarrillo a destiempo sin mala intención puede dejarte sin trabajo. Los nuevos tiempos.