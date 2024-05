Ancelotti: "¿Favoritos? Los pequeños detalles deciden las finales"

Carlo Ancelotti en El Primer Palo, el programa deportivo nocturno que Juanma Rodríguez dirige y presenta de lunes a viernes en esRadio. El entrenador del Real Madrid ha hablado en nuestros micrófonos a cuatro días de la gran final de Champions que los blancos disputarán el próximo sábado en el estadio londinense de Wembley contra el Borussia Dortmund, en busca de su decimoquinta Copa de Europa.

Una competición que es "importante para el Real Madrid" y "casi más para otros clubes, si acaso el Milan se le puede asemejar un poco". "No sólo los jugadores, sino que todos los trabajadores del club están en modo Champuions. Aquí hay un ambiente especial, la historia de este club ha nacido con la Copa de Europa", ha dicho Carletto, a quien Juanma, como cabía esperar, le ha sacado a relucir "la frase de la temporada en el madridismo": "Háblame del mar, marinero".

"Háblame del mar, marinero"

Una frase (que en realidad viene de un poema de Rafael Alberti) que el técnico italiano empezó a poner de moda en la víspera del último Clásico de la temporada contra el FC Barcelona, después de las numerosas y encendidas críticas a los blancos por su planteamiento, supuestamente ultradefensivo, en el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City en el Etihad Stadium.

Y es que Ancelotti saca pecho de la gran temporada de su equipo a pesar de las lesiones graves de Thibaut Courtois, Eder Militao y David Alaba, más un Vinicius Júnior que estuvo dos meses fuera de los terrenos de juego. Así, el italiano elogia la "enorme profesionalidad" de Kepa Arrizabalaga, fichado a las pocas horas de la lesión de Courtois, además de destacar cómo Jude Bellingham y Aurelien Tchouaméni han cambiado sus posiciones naturales ante las necesidades del equipo.

"Bellingham jugaba como interior en el Dortmund y llegaba muy bien al área, así que teniendo en cuenta que tenemos dos fantásticos delanteros (Vinicius y Rodrygo), era difícil colocarlo", dice respecto al inglés, mientras que del francés, que ha jugado en no pocos partidos como central, apuntaba: "No le gustaba, pero entendió que era una situación de emergencia. Lo hizo con altruismo y lo hizo muy bien. Después lo convencí: ‘¿Prefieres jugar de central o ir al banquillo? Él me dijo: ‘De central, de central…’".

"El éxito es el compromiso colectivo"

Asimismo, el preparador de Reggiolo ("un pueblo de campesinos", dice, y "no de mar"), destaca cómo su equipo pasó la eliminatoria de cuartos contra el City. "Que un equipo tenga una sola identidad te limita. Lo más importante es el compromiso. La calidad, la creatividad del futbolista... pero lo más importante sin balón es el compromiso colectivo, así que el éxito de este equipo es que en los momentos importantes de la temporada ha salido a relucir el compromiso colectivo. Si los delanteros trabajan sin balón y ayudan al equipo, tú vas a ganar los partidos", señala.

Respecto a la final de Wembley contra el Borussia Dortmund, Ancelotti rehuye del favoritismo que las apuestas dan al Real Madrid. "Los pequeños detalles son los que que deciden las finales. ¿Tú piensas que realmente yo tengo que explicarles algo a mis futbolistas? Ellos lo saben perfectamente: hay mucho optimismo, pero somos realistas. Hay que prepararla bien (la final) y disfrutar esta semana que es fantástica (…) Lo que me preocupa son las lesiones porque puede pasar de todo en un entrenamiento. A veces hay patadas y se te puede lesionar un jugador", señala.

"El Dortmund es un equipo solidario y completo"

Ancelotti, que el sábado afronta su novena final de Champions (la sexta como entrenador después de haber disputado tres como futbolista), elogia al Borussia Dortmund, asegurando que no es casualidad que haya llegado a la cita de Wembley tras dejar en el camino a equipos como el Atlético de Madrid (cuartos de final) y al Paris Saint-Germain (semifinales). "Es un equipo muy solidario y con compromiso, un equipo físicamente muy potente que trabaja bien todos los aspectos del juego: sabe atacar, defender, las transiciones, es un equipo completo… si no fuera completo no habría llegado a la final".

Por último, el técnico transalpino destaca el papel de jugadores veteranos como Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Nacho, Luka Modric o Toni Kroos, quien no seguirá el Real Madrid la próxima temporada tras haber anunciado su retirada. "Son jugadores que se llevan muy bien y son madridistas. La clave son los veteranos, futbolistas que han creado un ambiente fantástico y ojalá que los jóvenes puedan tener vivo este ambiente en el futuro", concluyó Ancelotti en la entrevista a El Primer Palo.