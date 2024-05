Rivaldo, leyenda del FC Barcelona y de Brasil (ganó el Mundial de 2002 y fue subcampeón en 1998) ha recordado que debe ser Kylian Mbappé quien demuestre que merece un sitio en la titularidad del Real Madrid y no Vinicius o Rodrygo. Para el embajador de Betfair, los dos brasileños han hecho méritos de sobra para tener ventaja con respecto al delantero francés en el comienzo de la próxima temporada.

"No creo que ni Rodrygo, ni Vinicius salgan perjudicados por el fichaje de Mbappé por el Real Madrid. La presión yo creo que es para Mbappé, que va a llegar a un equipo seguramente ganador de la Champions, un título que Mbappé jamás ha ganado. Y si el Real Madrid gana ese título, será en parte por Rodrygo y Vinicius. Así que, aunque Kylian es un gran jugador, tendrá que demostrar que merece ser titular por delante de los que están ahora, que han hecho un grandísimo trabajo y encima, han ganado títulos que Mbappé no tiene", ha defendido el ganador del Balón de Oro en 1999.

Eso sí, Rivaldo no pone en duda que Mbappé demostrará su calidad y, con esfuerzo, también lucirá su calidad en el Real Madrid. "Mbappé tendrá que mostrar su talento cuando llegue al Real Madrid. Es una gran estrella, ya ganó un Mundial, fue máximo goleador en otro, va a un club grande que siempre está llegando a la final de la Liga de Campeones… seguro que con el fútbol que tiene hará un buen trabajo", auguró.

"No me dio bola en el Milan… y aun así le estoy agradecido"

De cara a la final de la Champions entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund, Rivaldo analizó también la figura de Carlo Ancelotti, entrenador de los blancos y con el que compartió vestuario en el Milan durante temporada y media. El brasileño se deshace en elogios hacia el técnico. Y eso que con él no apenas jugó. Pero el trato personal del entrenador ahora en el Real Madrid fue tan bueno que lo marcó para siempre.

"Yo no fui titular en la final de la Champions League de 2003, la que disputamos Milan y Juventus. Pero es que me tuvo en el banquillo todo el partido. No jugué, ni los 90 minutos, ni la prórroga. Y aun así, no tengo nada que reprocharle a Ancelotti. Al contrario. Le estoy muy agradecido", comienza su relato el embajador de Betfair.

"Cada vez que me veía, me apoyaba y alentaba"

"Ancelotti es una persona excelente que sabe ganarse al jugador. Yo entonces estaba pasando por momentos muy difíciles. Estaba atravesando una separación matrimonial y aunque mi mente estaba en Milán al mismo tiempo no dejaba de pensar en Brasil, en mis niños… Eso, aunque no sea excusa, te influye. Pesa mucho para salir al campo y jugar. Y Ancelotti me ayudó muchísimo en esos momentos", evoca Rivaldo.

"Yo tenía tres años de contrato con el Milan, pero sólo estuve año y medio. Le pedí al club rescindir y Ancelotti no puso pegas. Al contrario, me apoyó. Cada vez que me veía, me alentaba, me daba confianza. Incluso cuando no jugaba, en el banquillo, me animaba. Las conversaciones siempre eran maravillosas… Le estoy agradecido por todo eso y por darme las oportunidades que me dio. Al final, cuando ganamos aquella Champions, aunque yo no había jugado nada, acabamos abrazados y festejando", añade el embajador de Betfair.

"Un amigo y un padre para los jugadores"

"Ahora en el Real Madrid, Ancelotti está seguramente haciendo lo mismo. Sabe conquistar a los chicos, incluso a los que no juegan, como lo hizo conmigo entonces. Es un entrenador, pero también un amigo e incluso un padre. Siempre está bromeando, siempre se ríe, se mete en todas las conversaciones… El comandante del equipo que hace que, cuando salgas a jugar, lo hagas a tope en una amistad recíproca para darlo todo también por él. Por eso saca lo mejor de cualquier jugador, juegue mucho o poco. En mi caso, si jugué poco, no fue por su culpa. Aquello fue más responsabilidad mía que suya", admite Rivaldo para concluir su visión sobre el técnico italiano.