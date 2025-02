Ancelotti: "Es una pesadilla preparar los partidos contra Guardiola"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que es "una pesadilla" preparar los partidos contra los equipos de Pep Guardiola, al que se enfrentarán este martes en el duelo de ida del playoff de acceso a octavos de la Liga de Campeones contra el Manchester City, y cree que el que pase de esta eliminatoria llegará "lejos" en la competición.

"Guardiola siempre ha intentado meter algo nuevo en sus equipos, ha aportado mucho al fútbol en el sentido de juego de ataque, de la posesión, de la presión, de la salida desde atrás... Ha sido y sigue siendo un innovador del fútbol, le tengo muchísimo respeto. Sigo pensando que es uno de los mejores, si no el mejor. Todas las veces que nos enfrentamos es una pesadilla preparar el partido porque tiene siempre ideas que te hacen pensar", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, insistió en que es "un dolor de cabeza" enfrentarse al conjunto inglés. "La realidad es esta: el año que pasó el City, ganó la Champions, y el año que pasamos nosotros, ganamos la Champions. Estoy convencido de que el equipo que pase esta eliminatoria va a llegar lejos en esta competición. Si jugamos este 'Playoff' no es culpa de la UEFA, es nuestra culpa. Pero es un poco sorprendente que tengamos que jugar este partido, que podría ser una semifinal o unos cuartos. Pero repito, es solo nuestra culpa", apuntó.

Además, reconoció que este duelo entre madridistas y 'citizens' es casi "un clásico". "Va a ser un partido entretenido e igualado. Es muy difícil prever lo que va a pasar en este partido, porque va a depender mucho de la actitud, de la calidad, de la confianza, de la personalidad... Son partidos de un nivel tan alto que tienes que sacar la mejor versión en todos los aspectos, no en uno solo", manifestó.

Así, no cree que los estados de forma sean "indicativo" de lo que vaya a pasar. "Yo sigo pensando que el City es uno de los mejores equipos de Europa, que tiene el mejor entrenador que hay en este momento y en esta competición. Sigo pensando que es el partido más complicado que podíamos tener. En este tipo de partidos, si uno no está al 100%, va a sacar el 100%. Somos competitivos a pesar de la emergencia que tenemos", indicó.

Sin embargo, no escondió que le sorprendió el momento que ha atravesado el City. "Me sorprende, claro. Tuvieron un periodo difícil, con lesiones y perdiendo puntos, pero lo que he visto en los últimos partidos ha sido un equipo competitivo, como siempre. No dudo que el City está fuerte. Es un equipo con jugadores y un entrenador fantásticos", afirmó, sin querer comentar la diferencia de gasto en el mercado de invierno entre los dos clubes. "Cada uno tiene su opinión y el derecho a hacer lo que quiera. Nada que añadir en este sentido", subrayó.

También se mostró "preparado" para recibir críticas. "Estoy preparado, sobre todo por la historia que tengo detrás, que me cubre. Cuando juegas una eliminatoria, hay riesgo de que no salga bien, y el riesgo aumenta cuando te enfrentas a uno de los mejores equipos y a uno de los mejores entrenadores. Estamos preparados", manifestó.

En otro orden de cosas, el técnico italiano elogió el trabajo del brasileño Vinícius. "Su temporada está siendo muy buena, teniendo en cuenta que ha tenido dos lesiones que no le han permitido tener continuidad. Ha marcado 17 goles, ha dado muchas asistencias y ha sido determinante en muchos partidos. Le ha faltado esta continuidad que las lesiones no le han permitido tener", expuso. "No lo veo ansioso, lo veo bien, aunque no esté al 100%. Le falta muy poco. En la segunda parte contra el Atlético marcó la diferencia, fue una pesadilla en banda izquierda y creó muchísimos problemas al equipo rival. Lo veo muy cerca de su mejor nivel y creo que lo puede alcanzar mañana sin problema. Lo veo muy bien, motivado y con ganas de jugar", prosiguió.

Por último, Ancelotti aseguró que "no pasa absolutamente nada" con Jesús Vallejo. "Se está entrenando, está bien. El problema es que se acaba su contrato y preferimos darles más posibilidades a los jóvenes", desveló, antes de negar que fuese "una mala decisión" el boicot del Real Madrid al Balón de Oro. "No queríamos participar porque pensábamos que Vinícius tenía que ganar el Balón de Oro. Eso no significa que no respetemos a Rodri, porque es un jugador fantástico, pero creíamos que debía haber ganado el año anterior", finalizó.