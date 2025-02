El ocaso de Guardiola: fin de ciclo en un City dantesco

El Manchester City pasó como un fantasma por el Santiago Bernabéu. El conjunto de Guardiola dio una pésima imagen y suerte tuvo -el Madrid con el 3-0 levantó el pie del acelerador y activó el modo ahorro de energía- de no volver a Manchester con una goleada de auténtico escándalo.

Tácticamente jamás se vio a un equipo de Guardiola tan poco trabajado. La presión era deslavazada, la ocupación de espacios lamentable, incapaz de robar balones -en un tramo del encuentro, durante 35 minutos, el City solo fue capaz de robar un esférico-, con un juego muy estático en el que era imposible generar absolutamente nada, un ritmo lentísimo en la circulación de balón, una defensa y un portero de auténtico chiste -el primer gol de Mbappé a los 4 minutos retrata a un equipo que sin presionar bien deja muchísimos espacios a su espalda-...

De Raúl para Kylian.

De Asencio para Mbappé. El Real Madrid golpea primero en el Bernabéu. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/RPF5V4dEVn — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 19, 2025

Físicamente rotos. Superados completamente por el Real Madrid. No eran capaces de ganar un solo duelo, con una falta de intensidad terrible, llegando tarde siempre a las segundas jugadas... Fíjense con mueve el balón a su antojo el Madrid en el segundo gol -golazo de Mbappé-.

𝑫𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒃𝒐𝒕𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒖𝒓𝒕𝒐𝒊𝒔 𝒂𝒍 𝒅𝒐𝒃𝒍𝒆𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝑴𝒃𝒂𝒑𝒑𝒆́. El Bernabéu es el lienzo.

La obra es del Real Madrid. 🎨⚪️#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/gR6z4ASJfs — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 19, 2025

Y técnicamente nulos. Ni rastro de desborde, ni una gota de talento individual. El City fue arrollado completamente por el Real Madrid.

Guardiola fue superado en el duelo de pizarras frente a Ancelotti y la impresión, por mucho que en rueda de prensa se dedicara a encumbrar a su rival en vez de hacer algo de autocrítica del nivel pobrísimo que ha dado su equipo, un equipo que se ha gastado la friolera de 212 millones de euros en el mercado de invierno, es que la vaca ya no da más leche. Y que por mucho que haya jugadores como De Bruyne, Gündogan o Bernardo Silva que se acercan al ocaso de su carrera, tiene equipo para hacer más, mucho más. Pocas veces se ha visto a una escuadra de Guardiola competir peor.

Lo del Bernabéu no es un accidente. De los últimos 20 partidos solo ha ganado 8, dos de ellos ante rivales de menor categoría en la FA Cup. El Arsenal le metió cinco y el Madrid le ha puesto el último clavo en el ataúd. Fuera de Europa en febrero y luchando por meterse en posiciones Champions en la Premier -ahora mismo es cuarto-, Guardiola reconoció tras el partido lo que es una obviedad: el fin de ciclo ha llegado.

¿Es un cambio de ciclo en el Manchester City? "Un poco sí. Ya lo hemos empezado a hacer. Nunca dura siempre", Pep Guardiola. #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/LgmRNenfsk — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 19, 2025

En un solo año el City parece otro equipo. Es un conjunto roto, sin alma, sin piernas, sin ideas, en el que todos parecen mucho peor de lo que son -eso retrata aún más a Guardiola- y en el que no hay ni rastro del ADN que le llevó a marcar una época en la Premier y ser hiper competitivo en Europa. Y a título personal estoy convencido que si a la plantilla del City les hacen una votación secreta sobre si desean que Pep siga siendo su entrenador el "no" ganaría por goleada. Si no le están haciendo una cama súper king lo disimulan muy bien.

El City de Guardiola que maravilló durante años con su juego es ya solo un mero recuerdo.