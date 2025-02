Las palabras de Kylian Mbappé que ilusionan a todo el madridismo

Un majestuoso Kylian Mbappé se encargó de cargarse a un Manchester City sin rumbo, con un Guardiola en sus peores horas desde que llegó a la ciudad inglesa. Tras la remontada en el Etihad, con gol incluido —el del empate a uno—, todavía quedaba lo más difícil por hacer para el conjunto blanco, no confiarse y hacer un partido completo para afianzar la clasificación.

Y vaya si salieron con ese propósito. A los cuatro minutos de juego, Mbappé ya había hecho el primer gol del encuentro y ampliaba a dos goles la diferencia en la eliminatoria. El pase de Asensio y la definición del francés ante Ederson es la definición de perfección. Este tan solo era el primero de los tres goles que acabaría marcando.

El segundo, tras una gran jugada colectiva del conjunto de Ancelotti, llegó con un gran detalle de Rodrygo, que fue capaz de meter un pase por el único hueco posible de Khusanov, entregando el balón a un Mbappé que dejaría por los suelos —literalmente— a Gvardiol y acabaría definiendo por el palo corto de Ederson.

El último, que certificaría el hat-trick, llegó desde el borde del área con su pie izquierdo, con un tiro raso cruzado al que el portero brasileño no pudo hacer nada para evitar. Una demostración más de lo que es el francés, que ante la ausencia de Haaland dejó claro quién es el nuevo rey de esta generación, como bien viene haciendo en los últimos partidos. Seis goles en sus últimos cuatro encuentros, que forman un total de 27 tantos en su primera campaña en el conjunto de Chamartín. Ahora sí que sí, el tiempo de adaptación se ha acabado.

"Quiero marcar una época aquí y escribir historia"

"Quiero marcar una época aquí. Escribir historia en el Real Madrid". El objetivo de Kylian Mbappé.

El francés, como protagonista del encuentro, atendió en la rueda de prensa pospartido a Movistar+, donde dejó claro que "no quería venir aquí para jugar mal. Quiero marcar una época, escribir historia en el Real Madrid y sabía que no lo podía hacer peor", decía el francés, muy autocrítico con su inicio con la camiseta blanca. "Tenía que jugar con personalidad. El tiempo de adaptación se ha acabado y tengo que demostrar mi calidad. Siempre he dicho que no tengo límite. Si puedo marcar 50, los voy a marcar, y si puedo marcar más, los voy a marcar. Pero lo más importante es ganar títulos", afirmaba el francés.

La comparación con Cristiano de Ancelotti

"Es un sueño de niño jugar en este club, sentir lo que es una gran noche en el Bernabéu y divertir a todos los madridistas. Es un placer", dijo Mbappé, quien se fue ovacionado por todo el Santiago Bernabéu cuando fue cambiado por un Carlo Ancelotti que además dejó la siguiente frase: "Tiene la calidad para llegar al nivel de Cristiano. Tiene que trabajar, porque Cristiano lo ha puesto muy difícil, y él ha empezado ahora en este club. Pero creo que con la calidad que tiene y la ilusión que tiene de jugar aquí, puede llegar a alcanzar el nivel de Cristiano Ronaldo", sentenció el técnico italiano, rendido ante el partido del nueve francés.

Kylian Mbappé, tras los tres goles marcados al conjunto de Manchester, ya suma 27 goles en todas las competiciones y se sitúa tan solo por detrás de Robert Lewandowski, que lleva 32 goles en todas las competiciones y tres más que el francés en Liga. Ayer le planteaban la posibilidad de llegar a los 50 goles en su primera temporada, pero ¿le valdrá antes con adelantar al delantero polaco en ambos registros? El Real Madrid, más vivo que nunca en todas las competiciones, tiene puestas todas sus aspiraciones en el mejor Mbappé en el tramo clave de la temporada. Y ojo, que en cuanto al rival del sorteo, entre el Leverkusen y el Atlético, tiene claro que prefiere a los del Cholo: "por no tener que viajar", decía el francés entre risas.