Brahim declina la balanza en el primer derbi de Champions y decidirá el Metropolitano (2-1)

El Real Madrid se impuso este martes por 2-1 ante el Atlético de Madrid en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. En un derbi algo gris de los de Carlo Ancelotti, decidió el talento en la segunda parte del atacante Brahim Díaz, para deshacer el empate previo con los tantos de Rodrygo Goes, para los blancos, y Julián Álvarez, para los rojiblancos.

El primer derbi de Champions fue de más a menos, y con un guion muy parecido al que se vivió, también en el Santiago Bernabéu, en LaLiga. Muy tosco, sin apenas huecos para los delanteros, y en el que solo tres golazos dieron brillo al partido. No fue el día de los Kylian Mbappé, Vinícius Júnior -entre los dos sumaron más de 20 pérdidas- y compañía, ni Antoine Griezmann fue diferencial para su equipo.

Comienzo acelerado

En los minutos previos al pitido inicial ya se respiraba ambiente de partido grande, con las dos aficiones apretando desde la grada. Volvía el derbi a la Champions ocho años después, la ocasión lo merecía. Pero parece que la madridista dio ese plus a su equipo en el inicio, porque los pupilos de Ancelotti solo necesitaron cuatro minutos para adelantarse en el marcador con una gran jugada por la derecha.

El lateral Fede Valverde asistió a la carrera de Rodrygo, a la espalda de Javi Galán, y el brasileño definió al palo largo con la izquierda tras recortar dentro del área. El primer golpe del primer asalto lo asestaba el vigente campeón, que pudo incluso rematar a un Atlético al que el gol dejó muy tocado. El Real Madrid entró en modo arrollador, muy cómodo en el campo y cumpliendo su plan.

Mientras, los de Diego Pablo Simeone intentaban organizarse y encontraban únicamente las cabalgadas de Giuliano por la derecha, aunque sin probar a Thibaut Courtois. En uno de esos contragolpes, el Atleti rozó el empate, pero Samu Lino no llegó a rematar el pase de la muerte del hijo del 'Cholo', pillando al Real Madrid descolocado.

Eran los peores minutos del Real Madrid, y los rojiblancos lo aprovecharon. Poco a poco fueron hundiendo a los blancos, y en una jugada que parecía que no iba a ningún sitio, Julián Álvarez, poco encimado por Camavinga, se inventó un disparo precioso con comba imposible para Courtois. Como en Liga, la 'Araña' picaba de nuevo y ponía el 1-1 en el marcador.

Para decantar el partido

Tras una primera parte en la que el Atlético terminó mejor, el guion no cambió y el balón fue de los rojiblancos, que propusieron mucho más en el inicio de la segunda mitad. Pero parecía que el Real Madrid solo estaba agazapado esperando el momento justo, hasta que apareció el talento de Brahim. El hispanomarroquí se sacó de la chistera un par de regates de 'play station' dentro del área para definir raso al palo largo ante la estatua Oblak.

2-1 para los blancos, que volvieron a sonreír, ante un Atleti que parecía tener más recursos, pero no los aprovechaba y lo terminó pagando. Con el viento a favor, Ancelotti sabía que tenía que tener el balón y metió a Luka Modric buscando ese control, aunque el mejor del Madrid era Brahim, estaba en su salsa. También piernas frescas en el Atleti, con Conor Gallagher y Nahuel Molina en el campo.

Pero el Atlético, con un cambio defensivo poco entendible, dando entrada a Robin Le Normand por Griezmann, parecía buscar no encajar más goles, aunque inmediatamente después dio entrada a dos delanteros -Alex Sorloth y Ángel Correa-. Pero no hubo mucho más fútbol, el Real Madrid no sufrió, incluso puso sentenciar, y el Atleti optó por minimizar daños, para llegar con vida a su feudo.

Ficha técnica:



- Resultado final: Real Madrid, 2 - Atlético den Madrid, 1 (1-1, al descanso).

- Alineaciones:

Real Madrid: Courtois; Valverde (Lucas Vázquez, min.82), Asencio, Rüdiger, Mendy; Tchouameni, Camavinga (Modric, min.62), Brahim (Endrick, min.89); Rodrygo, Mbappé y Vinícius.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Lenglet, Galán; Giuliano Simeone (Molina, min.64), Barrios (Correa, min.75), De Paul (Sorloth, min.75), Lino (Gallagher, min.64); Griezmann (Le Normand, min.71) y Julián Álvarez.

- Goles: 1-0, min.4: Rodrygo Goes; 1-1, min.32: Julián Álvarez; 2-1, min.55: Brahim Díaz.



- Árbitro: Clément Turpin (FRA). Amonestó con tarjeta amarilla a Brahim Diaz (min.56) por parte del Real Madrid.