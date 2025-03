El 'recado' de Brahim a Simeone tras su golazo: "Habla ahora, habla ahora"

Durante la rueda de prensa previa al Euroderbi, Simeone afirmó pensar que Brahim no saltaría al césped del Bernabéu: "Buscarán compensar, me imagino, con Camavinga esa posición junto a Modric y Tochuaméni. Existe también la posibilidad de Brahim, pero no lo creo, obviamente hay un patrón que se repite y posiblemente jugarán de esta manera", aseguró el técnico rojiblanco.

Finalmente, Brahim sí fue titular y al anotar el 2-1 corrió a celebrarlo con los aficionados en la grada, hecho que le costó salir apercibido del partido, y se fue al banquillo para abrazarse con Ancelotti. Después de esto, se dirigió al banquillo colchonero, especialmente a Simeone: "Habla ahora, habla ahora", le reiteró en varias ocasiones haciendo referencia a esas declaraciones del día de antes.

Las reacciones

Al finalizar el encuentro, el propio jugador no quiso hacer ningún comentario sobre lo sucedido y comentó que no sabía nada de la decisión de Carlo Ancelotti de aplazar su cambio justo después del 2-1 ya que "estaba pendiente del partido" y "preguntaré al míster a ver si eso es verdad". "Como digo siempre, yo estoy para darlo todo al equipo, para aportar y eso es lo único que tengo que hacer, dar lo máximo para este club", declaró.

Por su parte, el técnico italiano afirmó que Brahim Díaz "está aportando mucho" y, además, negó que sea un parche en la plantilla. "No es cierto que vuelva al banquillo (con el regreso de Jude Bellingham tras sanción), no se puede decir que es titular indiscutible, pero es muy importante, porque aprovecha todos los minutos", concluyó.

El gol que desató al malagueño

Carlo Ancelotti había llamado a Modric para que saltase al terreno de juego ante el dominio de los colchoneros, pero Brahim frenó el cambio por momentos. El futbolista recibió el balón en tres cuartos y conectó con Vinicius antes de iniciar su desmarque. El brasileño se la pasó a Mendy, quien movió para Brahim, ya en el interior del área. Control con la izquierda, amago de cintura y de piernas a Giménez para ‘deshacerse’ del uruguayo y chut a puerta.

El remate al palo largo con un disparo tan ajustado fue imposible para Oblak. El balón terminó en el fondo de la red y los madridistas celebraron el tanto que dio la victoria a los madridistas en el partido de ida de los octavos de la Champions League. El próximo miércoles 12 de marzo, ambos conjuntos se volverán a medir en el partido de vuelta en el Metropolitano.