Adiós a la final del próximo 31 de mayo en Múnich. El Barcelona ha sucumbido ante el Inter de Milán en el Giuseppe Meazza (4-3 y 7-6 en el cómputo global), en la prórroga de un partido absolutamente loco donde el gol de Frattesi en el tiempo extra y las paradas de Yan Sommer han acabado siendo claves para el cuadro neroazzurro.

Los culés fueron capaces de remontar el 2-0 con el que se llegó al descanso. Firmó una gran segunda parte el conjunto de Hansi Flick y le dio la vuelta al choque con el tanto de Raphinha en el 87’, aunque Acerbi empató en el 93’ para mandar la eliminatoria a 30 minutos más de auténtico infarto. Revivía así un Inter que parecía muerto y que consiguió la gesta en el minuto 99 con ese tanto de Frattesi. El Barcelona rozó el empate con un remate de cabeza de Lewandowski y un misil de Lamine Yamal, pero Sommer evitó los penaltis en una eliminatoria histórica.

Y es que el Inter fue más fuerte físicamente. Ayudado por el Giuseppe Meazza, el conjunto de Simone Inzaghi acabaría ahogando a un Barça que no pudo remar contra tantas adversidades. Si la ida en Montjuic ya fue una auténtica locura (3-3), el choque de vuelta en Milán no le fue a la zaga. El Barça acabaría pagando muy caro sus errores y, aunque tuvo fe y nunca se rindió, acabaría quedándose sin premio. Enfrente, un Inter con Lautaro Martínez recuperado para la causa. El argentino parecía ser baja casi segura, pero fue de la partida. Y no solo eso, sino que además marcó.

Y eso que empezó bien el partido para el Barça, tanto en dominio como en posesión y ocasiones, pero los goles fueron del equipo de casa. Dos logró marcar el Inter en los primeros 45 minutos: el primero tras una de las muchas pérdidas del Barça —esta vez con Dani Olmo como culpable— y el segundo, en un penalti visto en el VAR que cerró la primera parte con un marcador pésimo para el Barça.

En el 21’, esa pérdida de Dani Olmo, ante la presión interista, y un gran pase a Denzel Dumfries —verdugo en el duelo de ida— permitió al holandés ver por el rabillo del ojo la entrada libre de marca de su capitán Lautaro Martínez. Y el argentino, ante un Szczesny batido que intentó tapar huecos con una fe ciega, no falló. Marcó a placer el 1-0 y castigó fuerte las pérdidas de un Barça que debía reaccionar de inmediato.

Pero lo que llegó fue el 2-0, en la última acción de la primera parte. Penalti de Pau Cubarsí a Lautaro que fue transformado por Çalhanoglu, con suspense incluido ante la larga revisión del VAR y luego del árbitro Marciniak en el monitor. Tocaba remontada, una vez más.

Y la hubo tras el descanso. Gerard Martín empezó su enorme segunda parte con un centro preciso que remató de primeras, con el interior del pie derecho, un Eric Garcia que ya estaba siendo también de los mejores y que confirmó su gran partido con un golazo para la esperanza. Poco después de que Sommer salvara el empate, tras un 3-1 con Gerard Martín, Pedri y Eric Garcia contra un defensa, llegó el tanto del empate. Otro centro con rosca de Gerard Martín para que entrara en el segundo palo Dani Olmo, que se lanzó en plancha para rematar de cabeza, empatar el partido y la semifinal y, de paso, redimirse tras su error de la acción del 1-0.

¡Y cómo olvidarnos de Lamine Yamal! El joven de 17 años estaba

on fire, buscando echarse el equipo a la espalda y también el gol. Así pudo llegar el 2-3, en una jugada marca de la casa del astro culé, que hizo varias esta noche, pero Sommer de nuevo estuvo crucial, salvando los muebles a un Inter que estaba metido atrás totalmente en shock tras los dos goles blaugranas que emularon el partido de ida.

Sí llegó el tanto de la remontada —al menos provisional— en el 87': Raphinha, que no cuajó su mejor partido, lo intentó primero con la zurda y la sacó, cómo no, Sommer. Pero el rechace le cayó al brasileño y, esta vez con la diestra, la envió cruzada al fondo de la red para soñar con la final de Múnich.

Pero en el descuento apareció el central Acerbi, en una acción aislada —fue casi la única llegada interista al área de Szczesny en la segunda parte—, para marcar. Se repitó el guión de la ida (3-3). Un empate tardío muy protestado por los jugadores del Barça, en el campo y en el banquillo, porque Gerard Martín intentó desviar el balón pero fue derribado por Denzel Dumfries, autor del pase de gol.

El Barça lo tenía hecho, con épica, buen juego y tres goles. Pero este Inter te hace mucho con nada. El equipo de Flick no esperaba ese mazazo, menos aún tras ver a Lamine estrellar un balón en el palo y poner de nuevo a prueba a un Sommer que fue crucial. Quizás el golpe moral de encajar un gol en el descuento tras remontar un 2-0 adverso fue demasiado para este Barça que llega a estas alturas muy cansado físicamente y que tiene muchísimo talento pero en piernas muy verdes, muy jóvenes, que no están acostumbrados todavía (por tener toda su carrera por delante) a esta tan alta intensidad en unas semifinales de Champions.

La prórroga comenzó con el Barça algo apagado. Llegó entonces el 4-3 para el Inter en la primera jugada hilvanada, culminada por Davide Frattesi dentro del área. El Barça no se rindió, pero enfrente se estrelló con un Sommer soberbio. Que se lo digan, si no, a Lamine, que pudo comprobar en sus carnes la excelente actuación del meta suizo.

Ya no habrá triplete culé esta campaña: los de Flick han ganado la Copa del Rey y lo tienen todo de cara en la Liga —cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, con cuatro jornadas por delante y el Clásico de Montjuic a la vuelta de la esquina—, pero la Copa de Europa se les sigue resistiendo después de haber ganado la última Orejona hace diez años en Berlín. Ha llovido ya mucho desde entonces...



Ficha técnica

Inter de Milán, 3: Sommer; Bisseck (Darmian, m.71), Acerbi, Bastoni; Dumfries (De Vrij, m.108), Barella, Calhanoglu (Zielinski, m.79), Mkhitaryan (Frattesi, m.79), Dimarco (Carlos Augusto, m.55); Thuram y Lautaro (Taremi, m.71)

FC Barcelona, 3: Szczesny; Eric Garcia (Fort, m.98); Cubarsí (Gavi, m.106), Iñigo Martínez (Araújo, m.76), Gerard Martín; De Jong, Pedri (Pau Víctor); Lamine Yamal, Dani Olmo (Fermín, m.82), Raphinha; y Ferran Torres

Goles: 1-0, m.21: Lautaro; 2-0, m.45: Calhanoglu; 2-1, m.54: Eric García; 2-2, m.60: Olmo; 2-3, m.89: Rapinha; 3-3, m.93: Acerbi; 4-3, m.99: Frattesi

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia). Mostró tarjeta amarilla a Calhanoglu (m.36), Mkhitaryan (m.69), Acerbi (m.95), Carlos Augusto (m.92) y Bastoni (m.118), del Inter de Milán; y a Iñigo Martínez (m.51) y Hansi Flick (entrenador, m.95), por el Barcelona

Incidencias: Partido de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones, disputado en el Estadio Giuseppe Meazza de Milán