El Barcelona carga contra Marciniak tras la eliminación en Champions: "La UEFA debería mirarlo"

Descontento generalizado. El FC Barcelona cayó eliminado en las semifinales de Champions frente al Milán y se marchó del Guiseppe Meazza indignado con la actuación arbitral. Son varias las jugadas durante el encuentro en las que los jugadores protestaron las decisiones del árbitro y tras finalizar el choque, mostraron su descontento ante los medios de comunicación.

Marciniak no señaló una posible mano de Acerbi en el primer tiempo y sí acabó pitando la pena máxima de Cubarsí sobre Lautaro Martínez al filo del descanso. Acción que el polaco acudió a revisar tras la llamada del VAR. Los culés también protestaron el penalti señalado a Lamine Yamal, que después de la revisión, el colegiado decidió indicar falta al borde del área. En el descuento de la segunda parte, reclamaron una falta de Dumfries sobre Gerard Martín que terminó en el gol de Acerbi para poner el 3-3 en el marcador y forzar la prórroga.

⚫️🔵 ACERBI EN EL 93'. Qué locura de partido. El Inter resucita. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/VzPAPgZ2fc — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 6, 2025

El árbitro, la polémica

"No quiero hablar demasiado del árbitro, pero cada decisión que tomaba, si era 50-50, era para ellos", comentó Hansi Flick, quien vio la amarilla por protestar y tuvo que confirmar que era para él la amonestación porque no daba crédito. Al técnico también se le vio hablar con el Marciniak al final del primer tiempo, "le he dicho lo que pienso, pero no lo voy a decir aquí".

Eric García aseguró que "el fútbol ha sido muy cruel con nosotros" y no tardó en mostrar su enfado. "No sé que le pasa a este estadio. He venido tres veces y por A o por B o por cosas ajenas no nos ha salido de cara", comenzó explicando el defensa. "Todos sabemos lo que pasó con este árbitro la última vez que vinimos aquí", culminó y es que en el año 2022, el VAR no pitó una posible mano de Dumfries dentro del área cuando Ansu Fati iba a rematar de cabeza. Era el minuto 92 de partido y los culés terminaron perdiendo el encuentro de fase de grupos por 1-0.

-"El fútbol ha sido muy cruel con nosotros".

-"Por cosas ajenas no nos ha salido de cara".

-"Nadie confiaba en nosotros". Eric García. 🎙️ @Rsierraplus. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/hOpjUlSC56 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 6, 2025

Araujo fue aún más claro que su compañero: "¿Si el árbitro ha tenido algo que ver? Yo creo que sí. En la jugada del 3-3 es falta de Gerard Martín, va a por la pelota y no le deja disputar", afirmó. Sin embargo, "no hay que buscar excusa, hay que levantar la cabeza". Por otro lado, Pedri también fue en la misma línea que Eric García y sostuvo que "no es la primera vez que nos pasa con este árbitro, la UEFA debería mirarlo".

Por último, Íñigo Martínez repitió las palabras de Araujo: "Nosotros con la cabeza bien alta", pero puso al árbitro en el centro de la polémica, "aunque no queremos echarle la culpa a él". El vasco sostuvo: "Todo el mundo ha visto hoy que siempre caían las decisiones para el mismo".

No es la primera vez que Marciniak es señalado en esta edición de Champions. El polaco anuló el penalti de Julián Álvarez por doble toque en la eliminatoria de octavos de final contra el Real Madrid. En cambio, el enfado del Barça contrasta con la opinión del Inter y de su entrenador. Inzaghi destacó la labor arbitral: "Es uno de los mejores árbitros de Europa y ha hecho un gran partido". Los italianos esperan rival para la final, que saldrá del encuentro entre el PSG-Arsenal de esta noche.