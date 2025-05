​​​Escupitajo, tensión y dardo al Madrid: Íñigo Martínez estalla tras el penalti y calienta el Clásico

Una reacción innecesaria. En el minuto 44 de partido entre Inter y FC Barcelona, Marciniak acudió al VAR tras su llamada para revisar un posible penalti de Cubarsí sobre Lautaro Martínez. El colegiado polaco terminó señalando la pena máxima a favor de los italianos y el partido siguió torciéndose para los culés, lo que se reflejó en algunas actitudes.

Çalhanoglu cogió el balón y se acercó al punto de penalti para patear el esférico. Íñigo Martínez se situó en la media luna del área junto a Acerbi, intentando distraer al lanzador, aunque de nada sirvió. El centrocampista mandó el balón al fondo de la portería de Szczesny para poner el 2-0 en el luminoso. En aquel momento, Acerbi, que había estado al tanto de los gestos de Íñigo Martínez, se acercó al culé para recriminarle algo.

A punto de encenderse la llama

El blaugrana reaccionó lanzando un escupitajo al italiano como se puede ver en los vídeos difundidos a través de las redes sociales. Los compañeros de ambos futbolistas mediaron para que la trifulca no fuese a más, y aunque Marciniak se llevó la mano a la oreja para comunicarse con la sala VOR, la acción no tuvo ninguna sanción durante el encuentro.

Al ser preguntado por ello ante los micrófonos, el vasco restó importancia a lo sucedido: "Nada, simplemente me lo ha celebrado en la oreja y me he enfadado. Una reacción mía innecesaria, pero en ningún momento se lo he tirado a él", dijo convencido. "El escupitajo ha ido a un metro, si no me hubiera expulsado desde el minuto uno. No tengo ninguna duda", aseguró en una muestra más del malestar general con el árbitro polaco.

La UEFA no se ha pronunciado oficialmente respecto al vídeo, pero en caso de formar parte del informe arbitral o ser enviado posteriormente a los órganos disciplinarios, podría entrar a valorarlo e Íñigo Martínez estaría expuesto a una sanción.

De cara al Clásico

Después de la eliminación, los culés se centran en alzarse con LaLiga, para poder celebrar el doblete durante esta temporada tras la consecución de la Copa del Rey. El próximo domingo jugarán un partido de vital importancia frente al Real Madrid, su perseguidor y equipo que se encuentra a tan solo cuatro puntos de diferencia. Un triunfo blanco avivaría aún más las pocas jornadas que quedan de competición.

Respecto a ese Clásico, Íñigo Martínez sostuvo que "el equipo llega muy bien, de hecho, creo que hemos sido superiores" y señaló a Marciniak: "La pena son las decisiones que han caído para el mismo lado, pero eso no empaña el gran trabajo que se ha hecho. Es una pena, porque ves tan cerca la final y te quedas a las puertas". Para terminar lanzado un mensaje a todos los madridistas: "Esto sigue y el equipo está con ganas e ilusión. Vamos a por el Madrid sin ningún problema". El escenario para la gran batalla será Montjüic y ambos equipos llegan con muchas ganas de vencer.