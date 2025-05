Noche aciaga para el barcelonismo: El Barça lo pierde todo en una noche

El FC Barcelona se jugaba la opción del triplete anoche en Milán y finalmente no podrá estar el 31 de mayo en Múnich para jugar la final de la Champions. Pero, poco antes, también perdía las opciones de estar en la Final Four de baloncesto…. Noche horrible para los azulgrana en todos los sentidos.

Recordemos que los de Hansi Flick llegaban al encuentro de anoche con un empate (3-3) frente al Inter de Milán y estuvieron a punto de rozar la gloria con un 3-3 también anoche…. A la prórroga. Si el partido de la ida ya fue un partido digno de una final, la vuelta no se quedó atrás. Al término del partido, los de Inzaghi ganaron la eliminatoria con un 7-6 total que pasará a la historia del torneo. Tanto en el partido de ida como en el de vuelta, el FC Barcelona comenzó perdiendo 0-2 y remontó… pero finalmente el premio se lo llevaron los italianos.

Un equipo que estaba muerto fue capaz de empatar en el 93' del añadido y remontar en la prórroga a un Barça que se quedará sin su soñado triplete. Las paradas de Sommer, el poste y algunos errores graves en defensa dejaron al Barça sin una final que pudieron merecer.

¿Qué pasó con el baloncesto?

Como decimos, unas horas antes el Barça de baloncesto también lo perdía todo…. Toda la heroica temporada del Barcelona voló en un triple lanzado por Punter en el último segundo. El Mónaco venció a los catalanes (85- 84). En ese balón iban las muchas lesiones de todo el curso, las dolorosas derrotas, los fichajes que no cuajaron, las fugas... Ese balón no entró y el Barcelona no pudo completar su gesta de meterse en la Final Four.

Recordemos que los azulgranas llegaron hasta ese partido en un ejercicio de supervivencia, con numerosas bajas y canteranos en el partido más importante de la temporada. Las rotaciones se antojaban complicadas. Por ello, se apoyaron en el acierto de Punter pese a fallar la última (19 puntos), la intensidad de un atinado Anderson (16), los recursos ofensivos de Willy (16) y el trabajo en la zona de Fall (10+10).

Enfrente, un factor al que los azulgranas no supieron descifrar. Papagiannis, que no había estado en la convocatoria de los cuatro partidos anteriores, tuvo un rol estelar provocado también por los problemas de faltas de Theis. Hizo 17 puntos fallando un solo tiro y fue en los últimos segundos. Pero recordemos que el inicio del partido fue esperanzador para el Barça que dominaba el rebote, el ritmo y lograba contener al Mónaco.

El último cuarto fue un vaivén con infinitos cambios de mando. Fall empujaba para el Barça, respondían James y Papagiannis, que tuvo un tramo imparable, despertó Parker... Al último minuto se entró con los azulgranas arriba, pero James, a falta de 55 segundos, pondría el 85-84 que sería definitivo. Tanto que el último balón, en el que iban las esperanzas del Barça de estar en la Final Four, se lo jugó Punter. Bastaba con una de dos puntos. Apostó por el triple. Falló y al Barça se le rompió el corazón.