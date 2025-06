La Champions que el PSG ha logrado este fin de semana se podría entender sin algunos de los jugadores pero, sin duda, no sin el desempeño en todos los partidos de su portero, Gianluigi Donnarumma. No cabe duda de que el italiano ha elevado su nivel respecto a otras temporadas y ha sido clave en los momentos oportunos.

Cierto es que Donnarumma no tuvo mucho trabajo en la final pero, por el contrario, fue héroe en la tanda de penaltis de octavos contra el Liverpool y en cuartos ante el Aston Villa. Ahora, cuando parece más asentado que nunca en París… ha emulado las declaraciones de Cristiano Ronaldo cuando, tras ganar en el año 2018 en Kiev la Champions con el Real Madrid se despidió del conjunto madridista… Cristiano dijo: "Fue muy bonito estar en el Real Madrid. En los próximos días daré mi respuesta a los aficionados". Algo que sentó mal por el momento de las declaraciones, ensombreciendo la victoria… ese mismo verano terminó marchándose.

Pues este mismo sábado, en Múnich, Donnarumma parece haber imitado al portugués. Tras el encuentro realizó unas declaraciones que hicieron saltar todas las alarmas sobre su futuro en el PSG: "¿Si me quedo? No lo sé, ya lo veremos. Ahora viene la selección. Tenemos dos partidos importantes para el Mundial y necesitamos estar concentrados".

Recordemos que Donnarumma ha firmado una actuación memorable a lo largo del torneo, coronada con una final impecable en la que logró mantener su portería a cero. Sin embargo, después de la calma de lograr la Champions, ha llegado la tempestad a París. No debemos olvidar que el portero italiano finaliza contrato en 2026 aunque lleva meses negociando su renovación a pesar de no haber cerrado nada… Hasta el momento, no había noticias de que su intención fuera otra que la de seguir en París hasta el final de su contrato.

¿Cómo ha vivido este 2025 el portero italiano? Tras la final dejó claros sus sentimientos de este año: "Hemos hecho una temporada extraordinaria y gran parte del mérito es de Luis Enrique", aunque aprovechó para reivindicar el éxito del PSG: "En mis lágrimas está toda la temporada. Fue un año difícil, en un momento estábamos fuera porque perdíamos 2-0 contra el City. Sin embargo, logramos darle la vuelta al marcador y tuvimos una temporada extraordinaria".

La Eurocopa con Italia mejor que la Champions

Donnarumma era un portero feliz por haber logrado la Champions con su equipo, como él mismo reconocía: "después de tantas críticas llega una victoria muy importante". No obstante, para ahondar más en la herida del PSG, reconocía que su predilección era la Eurocopa ganada en 2021. "Todas las finales son importantes, pero en la Euro tienes a todo un país apoyándote y la tensión es mayor. Ganar algo con tu país es incluso mejor que ganar la Champions League".

¿Qué opciones tiene Donnarumma si no se queda en París?

Recordemos que, a sus 26 años, Donnarumma sigue siendo uno de los porteros más valorados del panorama internacional, y no sería extraño que despertara el interés de otros grandes clubes si realmente decide salir del PSG. El Manchester City parece que es uno de los primeros en mostrar cierto interés en el portero italiano… De momento, todo apunta a que habrá que esperar a que finalicen sus vacaciones para conocer cuál será su próximo paso.