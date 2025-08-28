Así ha quedado el sorteo de la fase de liguilla de la Champions League: todos los rivales de los equipos españoles

Suerte dispar para los equipos españoles en el sorteo de la fase de liguilla de la Champions League. Los peor parados han sido el Real Madrid y el Villarreal que tienen un calendario terrible.
Esta etapa inicial, llamada "fase liga", incluirá ocho jornadas, que se disputarán entre el 16 de septiembre y el 28 de enero, con todos los partidos a la misma hora en esta fecha. Los ocho primeros de la clasificación pasarán a octavos directamente y del nueve al veinticuatro jugarán una eliminatoria de la que saldrán los que completen los octavos de final.
Después, la competición continuará con el formato actual de eliminatorias a doble partido, hasta la final del 30 de mayo de 2026 en el Puskas Arena de Budapest
Los rivales del Real Madrid
El conjunto blanco recibirá a Manchester City (ING), Juventus (ITA), Marsella (FRA) y Mónaco (FRA), y visitará a Liverpool (ING), Benfica (POR), Olympiacos (GRE) y Kairat Almaty (KAZ).
Los rivales del Barcelona
El cuadro azulgrana jugará en casa ante PSG (FRA), Eintracht (GER), Olympiacos (GRE) y Copenhague (DIN) y visitará a Chelsea (ING), Brujas (BEL), Slavia Praga (CZE) y Newcastle (ING).
Los rivales del Atlético
El cuadro rojiblanco jugará en casa ante Inter (ITA), Eintracht (GER), Bodo Glimt (NOR) y Union SG (BEL), y visitará a Liverpool (ING), Arsenal (ING), PSV (NED) y Galatasaray (TUR).
Los rivales del Villarreal
El conjunto castellonense jugará en casa ante Manchester City (ING), Juventus (ITA), Ajax (NED) y Copenhague (DIN), y visitará a Borussia Dortmund (GER), Bayer Leverkusen (GER), Tottenham (ING) y Pafos (CYP).
Los rivales del Athletic
El conjunto vasco jugará en casa ante PSG (FRA), Arsenal (ING), Sporting (POR) y Qarabag (AZE), y visitará a Borussia Dortmund (GER), Atalanta (ITA), Slavia Praga (CZE) y Newcastle (ING).