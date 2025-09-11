El Estadio Riyadh Air Metropolitano y el Atlético de Madrid están de enhorabuena ya que serán la sede de la final de la Champions League 2027. Final que, según el calendario UEFA, está fijada el 5 junio del 2027. Así lo ha confirmado el Comité Ejecutivo de la UEFA. No olvidemos que el Estadio Metropolitano pugnaba con el Estadio de Bakú en Azerbaiyán y después de que se cayera el Estadio de San Siro en Milán.

Desde hace unos días, en el Atlético eran optimistas en este sentido, así lo reconoció el propio presidente del equipo colchonero, Enrique Cerezo. El presidente comentó que el estadio Metropolitano "posiblemente sea el candidato definitivo" para albergar la final de la Liga de Campeones de 2027.

Una vez confirmadas las sospechas de los colchoneros hay que recordar que la de 2027 será la segunda final del máximo torneo continental que se dispute en el campo del conjunto madrileño, después de la que se celebró en 2019, y que disputaron Tottenham y Liverpool, encuentro que se llevó el cuadro 'red'.

Pero no solo iba de la final de la Champions sino que en la reunión del Comité Ejecutivo de UEFA también se ha elegido sede para la final de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA 2027; las finales de la Liga de Campeones de Futsal de la UEFA 2026; la Eurocopa de Futsal Sub-19 de la UEFA 2027; y la Eurocopa de Futsal Femenino de la UEFA 2027.

Un secreto a voces

El Metropolitano estaba entre los estadios con más opciones de ser elegidos para albergar la final de la Champions League 2027. De hecho, en marzo, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, deslizó que el estadio del Atlético de Madrid sería el escogido por la UEFA. Las palabras cogieron por sorpresa a los dirigentes de la entidad rojiblanca, pero han acabado siendo premonitorias.

Recordemos que el Riyad Metropolitano está consiguiendo atraer muchos de los espectáculos que se citan en la Comunidad de Madrid, ganándole terreno al Santiago Bernabéu, que ha acabado viendo cómo mucho de los grandes conciertos de la ciudad se acaban produciendo en el barrio de Canillejas. Esto es fundamentalmente porque el Atlético de Madrid ha sabido sacar partido a los problemas acústicos del feudo de Chamartín, donde la oposición de los vecinos de la zona ha impedido la celebración de conciertos.