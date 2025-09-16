Este martes arranca la segunda edición de la fase liga de la Champions 2025/26, con el nuevo formato que reúne a los mejores equipos de Europa con un mismo objetivo: convertirse el 30 de mayo de 2026 en el sucesor del PSG de Luis Enrique. Recordemos que el equipo francés es el vigente campeón tras golear al Inter en Múnich (5-0) logrando su primera Copa de Europa.

La competición abre el telón con una serie de favoritos habituales como el Real Madrid, el Barça, el Liverpool, el Manchester City o el PSG pero también muchos históricos que faltan… En este año, el FC Barcelona buscará su sexta Champions tras quedarse en semifinales la pasada campaña y el Real Madrid persigue su decimosexto título. Pero, para alzarse con el trofeo también entran en las quinielas el Liverpool, el Manchester City o el Bayern de Múnich. Como no puede ser de otra manera, el defensor del título, el PSG, completa la nómina de aspirantes.

Pero no solo ellos sino que, desde LaLiga hay más representantes españoles que pueden hacer buenas actuaciones en esta Champions. En la primera jornada, el Athletic recibe al Arsenal de Mikel Arteta; el Villarreal debuta frente al Tottenham; y el Atlético de Madrid visita Anfield para medirse al Liverpool.

First goal of 2024/25: Kenan Yıldız

First goal of 2025/26: ❓#UCL pic.twitter.com/YCEU4nnPeS — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 15, 2025

Los ausentes ilustres

La gran fiesta del fútbol europeo, sin embargo, contará con notables ausencias de clubes históricamente recordados en Champions o Europa Legue. Uno de los nombres es el del AC Milan, segundo club más laureado de la historia de la competición con siete títulos. 18 años han tenido que pasar para que los 'rossoneri' no estén en competición europea. Recordemos que la ganaron en el 2007 frente al Liverpool. Pero no es la única ausencia italiana, ya que la Roma tampoco participa en la edición de esta temporada.

Por su parte, desde Inglaterra también pierde a uno de sus históricos pese a contar con algunas participaciones. En este caso es el Manchester United, tres veces campeón de Europa (1968, 1999 y 2008), quien no logró clasificarse tras una Premier decepcionante en la que finalizó 15º en la temporada 2024/25. Pero el United no está solo ya que el Aston Villa tampoco entró en el cuadro y atraviesa ahora un mal inicio de curso.

Si hablamos de equipos alemanes, sí estarán Bayern de Múnich, Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund, pero no el Leipzig, que en 2020 alcanzó las semifinales. Por su parte, n Francia, Lille y Lyon son las bajas más significativas.

Otro ausente ilustre es el Porto, dos veces campeón de Europa (1987 y 2004). Los 'dragoes' se conformarán con la Europa League, después de que Sporting de Portugal y Benfica se quedaran con las plazas lusas.