La policía señala las disparidad de órdenes entre el Madrid-Marsella y La Vuelta

El portavoz de la JUPOL, Hugo del Prado, concedió una entrevista para COPE, en la que destacó la diferencia de las órdenes que recibió el cuerpo policial el pasado domingo en La Vuelta Ciclista a España, respecto a las que han recibido para el partido de Champions de esta noche, en el que deberán controlar a los aficionados franceses del Olympique de Marsella.

En referencia a lo que sucedió el domingo en las calles de Madrid, del Prado afirmó: "Si se nos hubiera dejado intervenir como actuamos normalmente, no hubiera habido ningún problema, La Vuelta se hubiera celebrado". Unas palabras que contradicen la postura del Gobierno, en cuanto al despliegue policial. Los sindicatos policiales afirman que lo que sucedió el domingo fue "absolutamente deleznable".

Advertencia para el Real Madrid-Olympique de Marsella

Este martes a las 21:00, el Real Madrid debuta en Champions ante el Olympique de Marsella en el Estadio Santiago Bernabéu. Por normativa de la UEFA, el equipo local debe ceder el 5% del aforo del estadio a la afición visitante. Esto significa que alrededor de 3.800 aficionados franceses ocuparán el sector visitante del Santiago Bernabéu esta noche, sumado a los que han viajado sin entrada.

🚲 "Si nos hubieran dejado intervenir como actuamos habitualmente, no habría habido ningún problema" 🚓 Un policía del dispositivo de La Vuelta de este domingo explica qué falló para tener que cancelar la etapa final pic.twitter.com/kLoXyaKQbk — COPE (@COPE) September 15, 2025

Como es habitual en los partidos de Champions, los aficionados del equipo visitante se concentrarán en un punto de la capital y serán acompañados por la policía hasta el estadio para evitar que haya incidentes por el camino. Los ultras del conjunto marsellés son uno de los grupos más violentos de Europa.

El portavoz de la JUPOL, explicó lo sucedería si actúan igual con los ultras del Olympique de Marsella, que en la última etapa de La Vuelta. "Vienen 4200 aficionados del Olympique de Marsella, un grupo ultra muy importante y muy violento. Si a estos 4200 les dejamos en la Plaza Mayor solos y les dejamos ir hasta el Santiago Bernabéu solos, ¿qué va a pasar?. Lo mismo que sucedió el domingo, que hay disturbios", afirmó del Prado. Esto reafirma que lo que sucedió el domingo no fue ninguna casualidad.