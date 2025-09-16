El Real Madrid ha comenzado la Champions 2025/26 con sufrimiento y remontada ante el Olympique de Marsella (2-1). Nada nuevo bajo el sol. Los blancos, con el Bernabéu de gala y la obligación de no empezar fallando —y menos en casa—, tuvieron que recurrir al instinto depredador de Kylian Mbappé, autor de un doblete desde los once metros, para dar la vuelta a un marcador que había abierto Timothy Weah y que amenazaba con teñir de desastre el estreno europeo del 15 veces campeón de Europa.

Los de Xabi Alonso, con Vinícius de inicio en el banquillo, fueron superiores en líneas generales (casi 30 remates) y merecieron la victoria, pero se toparon con un auténtico muro bajo palos, un Gero Rulli que lo paró casi todo (hasta 13 intervenciones) y que, para más inri, terminó siendo protagonista de la acción más polémica de la noche: la autoexpulsión de Dani Carvajal tras un choque con el portero argentino. Una roja que dejó al Madrid con diez en plena búsqueda de la remontada, y que bien pudo haber condenado a cualquier otro equipo que no lleve ese escudo.

Susto inicial en el Bernabéu

El arranque fue sencillamente frenético. Apenas habían transcurrido un par de minutos cuando Mbappé rozó el gol con una preciosa chilena. El Bernabéu ya rugía aclamando el que indiscutiblemente su líder. Pero el golpe de realidad llegó pronto: un error en la salida de balón permitió a Greenwood montar la contra y a Tim Weah silenciar Chamartín con el 0-1. Jarro de agua fría.

Lejos de venirse abajo, y como ya es habitual, el Madrid se levantó como tantas otras noches en Europa. El Marsella de De Zerbi apenas existía salvo cuando corría a campo abierto, y aún así rozó el segundo por medio de Aubameyang, otro viejo conocido de la Liga española. Pero entonces apareció el primero de los dos penaltis de la noche: Kondogbia, el ex del Sevilla, arrolló a Rodrygo dentro del área y Mbappé no perdonó. 1-1 y el Bernabéu convertido otra vez en una caldera.

En plena euforia, Mastantuono volvió loco al personal con una conducción de campo a campo que mereció el gol, pero su definición se quedó en nada. Un par de caños dentro del área del ex de River, que además estrelló un balón en el palo. Y ya al filo del descanso, el joven argentino marró otra ocasión clara. El Madrid merecía más, pero los dos equipos se fueron al vestuario con tablas en el marcador.

Mbappé sale al rescate y Carvajal se autoexpulsa

El inicio del segundo acto mantuvo el guion: el Madrid apretando, el Marsella agazapado y Rulli en plan superhéroe. Hasta que llegó la autoexpulsión de Carvajal: el lateral de Leganés, que pronto había sustituido a Trent Alexander-Arnold, dio un cabezazo al meta argentino en un córner y, tras revisión del VAR, el árbitro mostró la roja directa al lateral. Es verdad que Rulli le echó demasiado teatro, pero el futbolista blanco también se podía haber ahorrado una tontería que acrecienta los problemas del Madrid en el lateral derecho. Con uno menos, tocaba machada.

Pero este equipo nunca se rinde. Menos aún con Mbappé en la delantera. Y fue otra vez desde los once metros, esta vez por una mano de Belardi tras una jugada de fantasía entre Tchouaméni, Vinícius y el propio Kylian, como el Madrid consumó la remontada. 2-1, doblete del galo y éxtasis en el Bernabéu.

La acción del penalti por mano que transformó Mbappé para poner el 2-1.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Q3PCXy2cNM — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 16, 2025

Seis goles en cinco partidos. 🔟🐢 Kylian Mbappé lidera al Real Madrid. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/ci3DsswGzh — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 16, 2025

Tocaba remar de ahí al final. Con diez jugadores y el Marsella lanzado a por el empate, el Real Madrid se arremangó y defendió como sabe hacerlo en Europa: apretando los dientes y sacando balones a la desesperada. El pitido final sonó como un alivio y también como una advertencia: no hay estreno fácil en la Champions, y menos aún cuando la polémica arbitral vuelve a salpicar.

El Madrid acabó sumando así sus tres primeros puntos en el casillero con la certeza de que, con Mbappé como estandarte, hay pegada y fe de sobra para volver a soñar. La Champions empieza como tantas otras veces: con sudor, polémica y una remontada que solo el Real Madrid sabe hacer.



Ficha técnica

Real Madrid, 2: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Tchoauméni, Fede Valverde, Güler (Raúl Asencio, m.73); Mastantuono (Brahim, m.63), Rodrygo (Vinícius, m.63) y Mbappé

Olympique de Marsella, 1: Rulli; Medina, Balerdi, Pavard (Egan-Riley, m.87), Emerson (Murillo, m.78); Kondogbia (Vermeeren, m.66), Hojbjerg, Greendwood, Weah (Gouiri, m.78); O'Riley (Paixao, m.66) y Aubameyang

Goles: 0-1, m.22: Weah; 1-1, m.29: Mbappé de penalti; 2-1, m.81: Mbappé de penalti

Árbitro: Irfan Peljto (Bosnia). Mostró cartulina amarilla a Tchoaméni (34), Militao (54) y Carreras (97), del Real Madrid; y a Pavard (46) y a Medina (75), del Marsella. Expulsó a Carvajal a los 72 minutos con roja directa

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la Liga de Campeones disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 76.300 espectadores, entre ellos unos 3.800 seguidores del Marsella