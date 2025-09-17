El colegiado, protagonista en la victoria del Madrid: expulsión, manos y un penalti decisivo

El Real Madrid se estrenó con victoria en Champions League ante el Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu. El partido tuvo un ritmo vertiginoso, en especial durante los primeros 45 minutos, y no estuvo exento de polémica. El colegiado bosnio, Irfan Peljto, tuvo que tomar decisiones importantes que cambiaron el devenir del encuentro.

Cesión de Facundo Medina a Rulli

En el minuto 8 de partido, los jugadores del Real Madrid reclamaron una posible cesión del defensor del Marsella a su guardameta. Rodrygo realizó una gran jugada por banada izquierda, que finalizó con un disparo detenido por Gerónimo Rulli. En el rechace, que le cayó a Medina, aparentemente da un pase al portero y este atrapa el balón con las manos. El colegiado consideró que la acción no era una cesión, sino un control fallido que salió en dirección a su portero.

Penalti sobre Rodrygo

Quizá sea esta la jugada menos polémica del partido. En el minuto 27, Rodrygo Goes entró en el área tras una gran conducción por banda izquierda, recorta para perfilarse para golpear y Kondogbia mete su pierna izquierda, derribando al brasileño. Ni siquiera protestaron al árbitro los jugadores del Olympique de Marsella, reconociendo que su compañero había cometido penalti. Una acción que supuso el empate, ya que Kylian Mbappé se encargó de transformarlo.

Mano de Militao en el área

Cuatro minutos más tarde del penalti sobre Rodrygo, el Olmpique de Marsella reclamó penalti por mano de Eder Militao dentro del área. Geoffrey Kondogbia golpeó con pierna izquierda desde la frontal y Militao, que se encontraba entre el punto de penalti el área pequeña, bloqueó el tiro con el brazo, pero estaba completamente pegado a su cuerpo. Pese a las protestas de los jugadores del conjunto visitante, el árbitro indicó que la acción no era punible y el juego continuó.

Posible penalti a Mbappé

En el minuto 55 de partido, Kylian Mbappé reclamó penalti en una jugada que dejó ciertas dudas. El francés intentó golpear un balón que quedó dividido dentro del área, pero Leonardo Balerdi, que entró con los tacos por delante, tocó primero el balón y después impactó con la bota izquierda de Mbappé. El delantero del Real Madrid quedó muy dolorido tras la jugada, al recibir el impacto de los tacos del defensor en su empeine.

La acción sobre Mbappé en el área del Olympique.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/bUoz5xJVTO — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 16, 2025

El colegiado, que más cerca de la jugada no podía estar, hizo el gesto del "no" con su dedo índice de la mano izquierda. El VAR tampoco consideró que la acción era punible y no llamó al bosnio para que revisase la acción.

Expulsión a Carvajal

En el minuto 69 llegó el momento del partido más complicado para el árbitro. Antes de sacar un córner favorable al Madrid, Dani Carvajal se encaró dentro del área con Gerónimo Rulli. El guardameta argentino le dijo "la concha de tu madre" y el capitán del Real Madrid, que había ingresado en los primeros minutos de partido tras la lesión de Trent, le dio un cabezazo. Rulli jugó su papel y se tiró inmediatamente al suelo.

Tras unos instantes de suspense en los que Carvajal negaba con la cabeza, el VAR llamó al colegiado para que fuese a revisar una posible expulsión. El árbitro consideró que la acción era una agresión por parte del Carvajal y le mostró la cartulina roja, dejando al Madrid con un jugador menos durante los últimos 20 minutos.

"Fue un trance del partido, el jugador estaba solo y yo venía con la mano llamando a un compañero para que viniera a cubrirle, entonces me quita la mano, empezamos a discutir y viene y me da un cabezazo en la nariz de abajo arriba quizás por la diferencia de altura. En ningún momento exageré y él se dio cuenta al instante de que había cometido un error, nada más. Pero la nariz la tengo bien, me dolió pero todo perfecto", explicó Rulli al término del encuentro.

Después del partido, Xabi Alonso expresó que la acción era evitable y que tendrá que hablar del tema con Dani Carvajal. El próximo partido del Real Madrid en Champions será el martes 30 de septiembre ante el Kairat Almaty. El entrenador del Real Madrid no podrá contar con Carvajal, a lo que se le suma la incertidumbre del alcance de la lesión de Trent Alexader-Arnold.

Penalti a favor del Madrid por mano

Cuando el partido se encontraba 1-1 a falta de diez minutos para el final, el colegiado señaló penalti favorable al Madrid por mano dentro del área de Facundo Medina. Vinicius Junior se marchó por banda izquierda, trató de centrar y Medina, que se lanzó al suelo para tratar de evitar que el balón llegase a su destinatario, impactó el balón con su brazo izquierdo.

La acción del penalti por mano que transformó Mbappé para poner el 2-1.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Q3PCXy2cNM — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 16, 2025

El conjunto francés protestó la jugada, pero el árbitro consideró que la acción era merecedora de castigo. Los jugadores del Marsella reclamaron que la mano iba en camino de ser apoyada en el césped de manera natural, pero en ningún momento acabó siendo apoyada y el árbitro señaló la pena máxima.