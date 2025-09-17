Dos penaltis y dos goles se vivieron anoche en el Santiago Bernabéu en la primera jornada de la Champions League 2025/26 para los de Xabi Alonso. Primeros puntos ante un Marsella que le puso contra las cuerdas y ante el que solo pudieron anotar de penalti gracias a la gran actuación de su portero, Gerónimo Rulli. Esto hace que el Real Madrid se coloque por delante del Bayern como el equipo con más penaltis a favor en la historia de la UEFA Champions League.

Pero el entrenador del Marsella no estaba muy de acuerdo con la señalización del segundo penalti… "El segundo penalti ha sido un poco vergonzoso y lo diría si me lo hubieran pitado a mi favor", declaró tras el partido Roberto de Zerbi, entrenador del Olympique. Pero no fue el único que dudó anoche de que la jugada estuviera bien arbitrada… el director deportivo del Marsella, Mehdi Benatia también habló del segundo penalti, a pocos minutos del final del encuentro: "Es un penalti muy difícil de aceptar, pero yo ya lo he vivido aquí hace siete años (con la Juventus en 2018). Tengo el mismo sentimiento".

El Real Madrid rompe un nuevo récord

Otro penalti a favor del Real Madrid, que ya supera al Bayern. https://t.co/C1MiXLI8nE — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 16, 2025

El tuitero conocido como MisterChip, que además es expertos en datos y estadísticas en Onda Cero, informó en tiempo real en su cuenta de X de que el Madrid se acercaba al Bayern de Múnich como equipo con más penaltis a favor en Champions.

De hecho, con el primer penalti sobre Rodrygo, Alexis María Martín-Tamayo Blázquez avisó de que el conjunto blanco llegaba a las 62 penas máximas a favor. Con el siguiente ya eran 63 y, por tanto, se colocaba como líder en solitario.

Con el pitido final en el Bernabéu el Madrid se colocaba líder en este curioso ranking superando al conjunto alemán pero, por detrás, están el FC Barcelona (con 56), el Manchester City (con 37), y el Arsenal (con 36).

Poniéndolo en perspectiva, los blancos acumulan 504 partidos en esta competición, lo que hace que consigan un promedio de 8,12 o, lo que es lo mismo, un penalti a favor cada 8 partidos. Mientras, al Bayern le pitan un penalti cada 6 partidos y medio y al Barça uno cada 6,4 partidos.

Ranking de más penaltis a favor en la historia de la UEFA Champions League