La Champions volvía al Santiago Bernabéu este 2025 y, con ella, el Real Madrid ha conseguido sus primeros tres puntos en Europa ante el Olympique de Marsella. Un doblete de Kylian Mbappé desde el punto de penalti sentenció el encuentro.

Hubo de todo en la noche madrileña: expulsión de Carvajal y sufrimiento para la victoria pero lo que más llamó la atención fue una nueva suplencia de Vinicius Jr. El futbolista brasileño tuvo que esperar hasta el minuto 63 para poder saltar al terreno de juego. Su cara al llegar al estadio era un poema, pero al final del encuentro tampoco se mostraba feliz el brasileño...

Sorprende que en el debut en Champions League, Xabi Alonso haya decidido darle la oportunidad a Rodrygo. Sobre todo si uno mira los datos de Vinicius en Champions… Desde su llegada al conjunto blanco, Vinicius suma 29 goles en Europa y se coloca tan solo uno por detrás de Kaká.

Este martes, por segunda vez en la temporada, el brasileño veía el inicio del partido desde el banquillo. Ya fue suplente en LaLiga, ante el Oviedo, un encuentro en el que terminó con gol y asistencia. No ocurrió lo mismo frente al Marsella, pero pudo disputar algunos minutos.

Pero, ¿por qué hace estas rotaciones Xabi Alonso? Desde su llegada al Real Madrid, el técnico tolosarra ha hablado siempre de meritocracia para sus jugadores. De hecho, en la previa del debut en Champions, Xabi Alonso hablaba del futbolista brasileño y su posible suplencia: "he hablado con él e hizo un gran trabajo con un jugador menos el sábado. No eran los mejores momentos para un jugador de ataque, pero se sacrificó. Fue una victoria de equipo. Le he visto bien y está con buena energía para mañana", comentó Xabi.

Todo ha cambiado con Vinicius

Recordemos que hace un año, Vinicius estaba en uno de sus mejores momentos… El brasileño había firmado una temporada histórica con el Madrid y se veía ganador del Balón de Oro. Trofeo que finalmente no ganó y por el cual el Madrid se enfadó con los organizadores.

Esto hizo que el '7' blanco se motivara más para lograr mejorar en todos los aspectos futbolísticos. Ahora parece que el brasileño está lejos de encontrar su mejor versión. El año 2024/25 no fue el mejor de Vinicius si se miran los números únicamente, tanto a nivel individual como colectivo, un año en blanco sin logros o reconocimiento alguno y que le alejaba del Balón de Oro de este año 2025.

Con la llegada de Xabi Alonso parecía que su situación podría cambiar. Sin embargo, el brasileño por ahora no se ha encontrado a sí mismo. A eso hay que sumarle sus dos suplencias en sendos inicios de Liga y Champions: primero ante el Real Oviedo y ahora ante el Olympique de Marsella.

¿Cómo fueron los minutos que Vinicius estuvo sobre el campo en Champions? Ante el Marsella, sus números fueron los de un delantero poco inspirado y mayormente intrascendente: apenas un remate y no fue entre los tres palos, sólo 18 pases (13 buenos, un 72%), tres regates buenos de seis y 12 pérdidas, siendo el jugador de campo del Madrid que más veces perdió la posesión. Acompañó todo esto, además, con apenas dos recuperaciones y en varios momentos Xabi Alonso le reclamó desde la banda más esfuerzo defensivo.

Xabi Alonso no se casa con nadie

En los primeros partidos oficiales de la temporada 2025/26, Xabi Alonso ha demostrado que no es un entrenador que ponga a los jugadores por nombre sino por meritocracia… Durante la temporada habrá minutos para todos los jugadores. De hecho, al finalizar el partido de Champions y preguntado por la suplencia de Vinicius, el propio Xabi Alonso defendió que "nadie tiene que sentirse ofendido por no jugar un partido porque nadie va a jugar todos los partidos".

El argumento del entrenador es, entre otras cosas, la carga de minutos que tiene el equipo: "estamos en un tramo exigente, necesitamos a todos, va a haber momentos para todos. Lo importante es que todos se sientan preparados y se sientan importantes, porque lo son y lo van a ser durante toda la temporada", dijo el técnico vasco en la rueda de prensa posterior al partido en el Santiago Bernabéu.

¿Se molestó el brasileño al saber que no jugaría de inicio? ¿Cómo fue la conversación con el técnico? Como suele ser habitual, Alonso no reveló la conversación con 'Vini' en la que le explicó su suplencia, porque son diálogos que "se quedan en el vestuario" y mandó un aviso a su plantilla para que todos estén mentalizados de que serán suplentes en algún partido. Además, el técnico puso en valor los cambios que está haciendo durante los partidos: "los cambios están teniendo un impacto muy bueno. No es una cuestión de que los que inician son los importantes, el fútbol no va en esa dirección", agregó.