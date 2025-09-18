Los diez últimos minutos del encuentro en Anfield bastaron para llevar al Atlético de Madrid del cielo al infierno. En el minuto 81 Marcos Llorente obraba el milagro y lograba un sufrido empate (2-2) frente al Liverpool pero…. Tan solo 11 minutos después Van Dijk asestaba la puñalada mortal para los colchoneros y colocaba el 3-2 definitivo en el marcador.

Pero la cosa no quedó ahí y, justo después, el Atleti veía como expulsaban al Cholo Simeone tras encararse con un hincha del equipo inglés. ¿Qué sucedió exactamente? El argentino, tras el gol del central holandés, fue expulsado tras encararse con un aficionado que le hacía, según el técnico, una peineta desde la grada. Pero no solo eso sino que el técnico argentino tuvo que ser agarrado por miembros de seguridad, a los que empujó, y luego por miembros de su staff para no irse contra el fan británico.

Recordemos que Robertson y Mohammed Salah adelantaron en dos ocasiones a los ingleses en menos de seis minutos. Lo que sonaba a goleada, terminó con el Liverpool pidiendo la hora después de que Llorente empatara el partido. Primero con un gol con la puntera y con polémica por la posición de Griezmann. Más tarde, en la segunda mitad, el español sacó un latigazo de volea que se coló en la portería con algo de fortuna.

Simeone encarado con la afición y expulsado

Los minutos finales del encuentro en Anfield fueron una locura… como decimos, parecía que ganaba el Liverpool, luego empató el Atleti y casi con el pitido final Van Dijk marcó el tercero para los ingleses. Un tanto que hizo estallar a Anfield y, según parece, más de la cuenta a un hincha.

La expulsión de Simeone tras el gol de Van Dijk.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/t7lNu8F75f — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 17, 2025

Las cámaras captaron como el Cholo se fue directo a la grada contra un aficionado del Liverpool, con el que se encaró, siendo separado por su cuerpo técnico. El técnico argentino se quejó reiteradamente que este hincha le había realizado una 'peineta' en dos ocasiones.

Finalmente, el italiano Maurizio Mariani decidió mostrar la tarjeta roja al técnico argentino. Este se marchó resignado, mientras los cuerpos de seguridad identificaban al hincha que había provocado a Diego Pablo. En la rueda de prensa tras el encuentro, Simeone quiso explicar lo que había sucedido: "Vino el tercer gol y además de los insultos hubo un gesto y soy una persona", completó el técnico.

Además, el entrenador rojiblanco quiso justificar de alguna manera su actuación asegurando que también es persona y tiene sentimientos… "Los entrenadores estamos en un lugar en el que no tenemos derecho a reaccionar contra los insultos. Igual que se tratan de cortar los insultos racistas también se podía hacer lo mismo con esto. Y bueno, soy una persona". Pero, Simeone siguió explicándose: "Vienen hablando de cuidar el espectáculo, pero te insultan todo el partido desde atrás y no puedes decir nada, porque soy el entrenador. No es justificable mi reacción al insulto, pero no sabes lo que es 90 minutos insultado sin parar".

¿Qué consecuencias puede tener esta expulsión para el técnico del Atlético de Madrid? Simeone puede enfrentarse a una sanción de entre uno y cuatro partidos. Según la normativa implementada este curso, todo dependerá de cómo redacte el colegiado el acta. Si le da valor a las explicaciones de Simeone, puede que solo le caiga un partido.

Por su parte, su homólogo en el banquillo británico, Arne Slot, no quiso valorar lo ocurrido entre el argentino y el público. "Es difícil responder porque no sé lo que ocurrió. Pero si digo lo que creo sé lo que va a escribir la prensa española así que prefiero hablar del gran partido que jugaron dos equipos hoy", toreó el holandés.

Esta no es la primera vez que el técnico del Atleti se enfrenta a la grada… De hecho, ya en el año 2022 recibió una lluvia de objetos en Old Trafford mientras que en 2019 recibió una multa de 20.000 euros por conducta inapropiada tras celebrar un tanto hacia el público agarrándose los genitales. Pero antes de eso, en 2018, ante el Arsenal, también fue expulsado tras protestar de manera muy vehemente. Si el organismo europeo tiene en cuenta estos precedentes, la sanción al argentino podría ser mayor aunque estas acciones pueden estar ya prescritas.

Respuesta del aficionado señalado por el Cholo

Jonny Poulter es el aficionado que ha sido reconocido como el que se enzarzó con Simeone tras, según el argentino, haberle insultado todo el encuentro.

Ahora, a través de sus redes sociales ha explicado su versión de los hechos ocurridos en Anfield. "Es hora de desahogarme con respecto a lo que pasó anoche (por el miércoles) con Simeone. Creo que es un poco cobarde", expuso en X (antes Twitter) el hincha del Liverpool para referirse al comportamiento del entrenador del Atlético de Madrid.

Pero el británico continúa analizando los hechos. Ha subido un vídeo largo a su cuenta de X. "Cuando entró e hizo su rueda de prensa después del partido, los medios españoles le preguntaron qué se dijo, si fue racista, si fue con respecto a la guerra de las Malvinas, toda esta basura ¿verdad? No hubo nada racista dicho por mí o por cualquier otra persona, nunca hubo una mención de la guerra de las Malvinas por mí o por cualquier otra persona, pero el hecho de que le preguntaron y no respondió, y simplemente se levantó y se fue, lo dejó abierto a la especulación para todo el mundo", lamenta Jonny Poulter en su explicación.

Poulter no niega que hubiera parte de los aficionados que se encararon al técnico rojiblanco tras el 2-2, pero asegura que fue fruto de la celebración de argentino y de uno de sus asistentes. "Cuando marcaron el empate, él y su asistente celebraron frente a nosotros y obviamente lo llamaban mierda o lo que sea". Además, el fan del Liverpool acusa al asistente de El Cholo: "Se acercó y me escupió".