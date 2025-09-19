El primer partido de la Champions 2025/26 del Manchester City era el reencuentro de Kevin de Bruyne con su afición. El joven jugador volvía a la que fue su casa durante 10 años, el Etihad con su nuevo equipo, el Nápoles, al que ha llegado este verano. Y, sin embargo, fue Erling Haaland el que acaparó todas las miradas gracias a un nuevo récord.

El noruego fue el encargado de abrir el marcador ante el Nápoles y, con este tanto, se convirtió en el jugador que más rápidamente ha llegado a los 50 goles en la Liga de Campeones. Haaland, que ha jugado 49 partidos de Champions, destroza el récord actual por 13 encuentros. Hasta la fecha, Ruud van Nistelrooy era el futbolista que menos encuentros había necesitado para llegar a los 50 goles con 62 partidos.

Al finalizar el encuentro, su compañero Phil Foden habló del nuevo récord del noruego: "Parece que rompe todos los récords. A su edad, es inaudito lo que está haciendo". Y su entrenador también alabó lo que está consiguiendo Haaland…. "Los números hablan por sí mismos", dijo Pep Guardiola. "Si juega 10, 12 años... si mantiene esta progresión, absolutamente puede hacerlo".

Pero no solo eso sino que, con este nuevo tanto en Champions, Haaland ha superado a algunas de las grandes figuras del fútbol en la lista de máximos goleadores de la Liga de Campeones y la Copa de Europa. Por ejemplo, anoche adelantó a la leyenda del Madrid Alfredo di Stefano y a Zlatan Ibrahimovic. Además, el noruego ahora está empatado con Filippo Inzaghi y uno detrás de Thierry Henry.

Pero si hablamos de edad… Messi sigue siendo el más joven en anotar 50 goles ya que alcanzó esa cifra a la edad de 24 años y 284 días. Ahora parece que el próximo objetivo en la mira de Haaland podría ser el récord Messi, de 60 goles en 80 encuentros de la Champions.

The moment @erlinghaaland scored his 50th #UCL goal, in just 49 games 💪 pic.twitter.com/FGU3fcmwJk — Manchester City (@ManCity) September 19, 2025

¿Cómo pudo fraguarse este nuevo récord de Haaland?

A los pocos minutos de comenzar el encuentro, Haaland empezaba a avisar de sus intenciones con un cabezazo directo al larguero, aunque el City seguía estando falto de puntería para abrir la lata ante el Nápoles. Cierto es que el conjunto de Conte supo como cerrar espacios, aunque se desfondó para mantener el resultado hasta el descanso.

Y el cansancio terminó pasando factura. Tras el descanso, el City se encontró más cómodo entre líneas, aunque el muro de Milinkovic-Savic seguía siendo demasiado grande... Eso fue únicamente hasta que encontraron a un Foden que liberó al City de sus fantasmas y colocó un balón picadito a la carrera de Haaland que el noruego volvió a picar con su cabeza en el primer tanto del encuentro (1-0).

Más aliviado tras el tanto inicial, el City bajó la marcha al partido. Pero Doku realizó un eslalon personal que enmarcó con un preciso disparo con su zurda por debajo de las piernas del portero rival (2-0). De esta manera, tras el pitido final, el City consigue los tres puntos en su debut en Champions en un partido donde supieron sacar provecho de la pronta expulsión de Di Lorenzo en el Nápoles.

Más goles en la historia de la Champions