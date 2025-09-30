El Atlético de Madrid ha convertido el Riyadh Air Metropolitano en una fiesta permanente. Apenas tres días después de destrozar al Real Madrid en el derbi con un histórico 5-2, los de Diego Pablo Simeone han vuelto a sacar la artillería pesada en Champions. Esta vez la víctima ha sido el Eintracht de Frankfurt, superado en todos los aspectos por un equipo rojiblanco desatado, con Julián Álvarez como motor y Griezmann como bandera, que ha firmado su primera victoria europea con un rotundo 5-1.

El choque no podía empezar mejor para los colchoneros. Apenas se habían sentado los 59.401 aficionados en sus butacas cuando Raspadori, la gran sorpresa en el once, empujaba a placer un balón suelto tras un centro de Giuliano Simeone. El italiano tardó solo cuatro minutos en ganarse el aplauso cerrado de un Metropolitano que ya olía la sangre.

Lejos de conformarse, el Atlético quiso más. Julián, hiperactivo desde el inicio, generaba ocasiones, Griezmann buscaba el gol con esa mezcla de calidad y descaro, y el Eintracht apenas podía achicar balones. Los de Dino Toppmöller se asomaban tímidamente por la derecha con Doan, pero ni Uzun ni Burkardt lograban incomodar a Oblak. El monólogo rojiblanco desembocó en el 2-0: Le Normand cazó dentro del área un balón rechazado tras otro intento de la Araña, con el guardameta Santos como testigo impotente.

Pero la fiesta no había hecho más que empezar. En el descuento de la primera parte llegó la acción que levantó de sus asientos a todo el estadio: Julián Álvarez se marchó de quien quiso por la izquierda y sirvió un pase de gol a Griezmann. El francés, en el día más simbólico, firmaba su tanto número 200 con la camiseta rojiblanca. La grada, rendida, le ovacionó de pie mientras el equipo se marchaba al descanso con un 3-0 demoledor.

El guion cambió ligeramente tras la reanudación. El Eintracht se animó tímidamente y Burkardt recortó distancias tras un buen servicio de Knauff. Pero fue un mero espejismo. El Atlético recuperó pronto el control y lo tradujo en goles. Giuliano Simeone, que jugó como si de su padre heredara la garra, se anticipó en un córner botado por Álvarez y firmó el cuarto de cabeza. Era el tanto de la sentencia.

Quedaba la guinda, y la puso —cómo no— el mejor del partido. Un penalti por mano de Amenda dio a Julián Álvarez la oportunidad de cerrar la manita. Y lo hizo a lo grande: con un lanzamiento a lo Panenka tan descarado como efectivo, desatando la locura en un Metropolitano entregado a su nueva estrella indiscutible.

El 5-1 final reflejó fielmente lo ocurrido: un Atlético superior en intensidad, juego y pegada. El Eintracht, cuarto en la Bundesliga y hasta ahora sólido, fue un convidado de piedra, incapaz de contener a un equipo que atraviesa uno de esos momentos de forma en los que todo fluye.

El Atlético necesitaba reaccionar tras caer en Anfield en la primera jornada, y lo hizo con contundencia. La doble manita en apenas cuatro días confirma que los de Simeone han encontrado el camino: presión alta, velocidad en las transiciones y un Julián Álvarez convertido en epicentro de todo. Si el argentino sonríe, el Atlético disfruta.



Ficha técnica del partido

Atlético de Madrid, 5: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Giuliano Simeone (Nico González, min.75), Barrios (Molina, min.75), Gallagher, Raspadori (Koke, min.54); Griezmann (Carlos Martín, min.89) y Julián Álvarez (Baena, min.89)

Eintracht Frankfurt, 1: Santos; Collins (Amenda, min.58), Koch, Theate, Brown (Bahoya, min.71); Skhiri (Hojlund, min.58), Chaibi; Doan (Gotze, min.71), Uzun (Larsson, min.58), Knauff; y Burkardt

Goles: 1-0, min.4: Raspadori; 2-0, min.33: Le Normand; 3-0, min.45+1: Griezmann; 3-1, min.57: Burkardt; 4-1, min.70: Giuliano; 5-1, min.82: Julián Álvarez

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia). Amonestó con tarjeta amarilla a Lenglet (min.14) en el Atlético de Madrid, y a Brown (min.41) en el Eintracht de Frankfurt

Incidencias: Partido de la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions disputado en el Riyadh Air Metropolitano ante 59.401 espectadores