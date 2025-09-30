Desde que se dieron a conocer los clubes participantes de esta Champions 2025/26 se sabía que habría alguno que viajaría hasta un lugar remoto de Kazajistán y… el día que se sorteó el calendario en Valdebebas preocupó mucho este destino: Almaty, Kazajistán. El motivo es que es un viaje de más de ocho horas de chárter que obligaba a pensar en logística, descanso y un huso horario diferente…

El Real Madrid se enfrenta esta tarde al FC Kairat y no podía ser en peor momento ya que, tan solo 24 horas después del doloroso 5-2 en el Metropolitano, los de Xabi Alonso tuvieron que subirse al avión rumbo a un escenario tan lejano como desconocido, Almaty (Kazajistán) donde enfrentará al FC Kairat en el partido más alejado geográficamente jamás disputado en la Champions League. Esto no es broma, de hecho, casi 7.000 kilómetros separan Madrid de la antigua capital de Kazajistán.

¿Cómo ha sido el viaje de la expedición blanca hasta allí? Según consignó AFP, el Real Madrid voló durante 10 horas para pisar la ciudad más grande y poblada de Kazajistán, la cual posee una población aproximada de dos millones de personas. El encuentro, además, contará con un grado extra de dificultad para los máximos campeones de la Champions (15 títulos), quienes jugarán a 850 metros de altura sobre el nivel del mar y con una temperatura aproximada de 15 grados.

Este martes se vivirá un momento único ya que es la primera vez que el Real Madrid disputará un partido de la máxima competición continental en el continente asiático y la segunda en toda la historia de la 'Champions'. Además, el Kairat Almaty no es un club cualquiera. Fundado en 1954 sobre las cenizas del Dinamo Alma-Ata, su historia está íntimamente ligada a la política soviética y a figuras legendarias del fútbol de la URSS.

¿Cuál es el motivo? Que Nikolai Starostin, fundador del Spartak de Moscú, fue quien desarrolló los cimientos del club kazajo tras su exilio en Asia Central. La vida de Starostin refleja las contradicciones del sistema soviético: arrestado en 1942 y enviado al Gulag, el fútbol le salvó la vida cuando las autoridades carcelarias le pidieron entrenar equipos locales del Dinamo.

Luego en 1948 fue llamado a Moscú por Vasili Stalin para entrenar al equipo de la Fuerza Aérea Roja. Poco después, los conflictos políticos lo llevaron nuevamente al exilio, esta vez para fundar el moderno Kairat. En 1954, su asistente Arkady Khokhman, se convirtió en el primer entrenador del club, mientras Starostin regresó a Moscú como presidente del Spartak.

¿Cuál es el significado del nombre del club? El nombre 'Kairat' significa "coraje" en kazajo y no fue escogido por casualidad. De hecho, Dinmukhamed Kunayev, entonces líder de la República Socialista Soviética de Kazajistán, influyó personalmente en su elección, buscando crear símbolos nacionales kazajos dentro del sistema soviético. Recordemos que Kunayev se convertiría en el primer kazajo elegido al Politburó del Partido Comunista de la URSS en 1971.

Además, ese mismo año el equipo logró algo poco conocido y es que el Kairat se convirtió en el primer equipo soviético asiático en ganar un torneo europeo cuando derrotó al Rapid Bucarest en la final de la Copa Europea de Ferrocarriles.

¿Cómo llegan el Real Madrid y el Kairat al partido?

El Real Madrid afrontará el encuentro de liga de la Champions League 2025/26 tras haber vencido a Olympique Marsella por 2-1 como local con un doblete de Kylian Mbappé de penal. Kairat Almaty, por su parte, perdió 4-1 ante Sporting de Lisboa en la capital portuguesa.

Además, los de Xabi Alonso han confirmado la baja de Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Eder Militão. Y llegan después de una dura derrota en LaLiga frente al Atlético de Madrid.

Por su parte, el equipo que recibirá al Real Madrid este martes incluye joyas como Dastan Satpaev, delantero de 17 años ya fichado por el Chelsea por cuatro millones de euros, y Sherkhan Kalmurza, portero de 18 años. Pero no todo son buenas noticias ya que el conjunto kazajo vive inmerso en una crisis de porteros…

Aleksandr Zarutskiy está lesionado y Temirlan Anarbekov, héroe de la clasificación contra el Celtic, sufre una fractura de mandíbula. Recordemos que Anarbekov era el segundo portero y solo jugó porque Zarutskiy se lesionó en la cabeza durante el partido de ida contra el Celtic.

El encuentro se disputará en el Estadio Central que albergó los sueños soviéticos de Kunayev y Brezhnev, con capacidad para 23.804 espectadores y situado al pie de la cordillera Trans-Ili Alatau, ofreciendo un telón montañoso único. La curiosidad es que el club solo adquirió la propiedad del estadio en 2015 a cambio de que el consejo de Almaty obtuviera una participación del 30% en el club, reflejando las complejas relaciones público-privadas en el Kazajistán moderno.

Zheltoqsan, el inicio de la independencia

La historia del conjunto kazajo va siempre ligada a la política, de hecho, en 1986, Mijail Gorbachov destituyó a Kunayev y lo reemplazó por Gennady Kolbin, un ruso sin raíces kazajas. De hecho, la destitución de Kunayev desencadenó los 'Eventos de Diciembre' del 16 de diciembre de 1986, cuando miles de jóvenes y estudiantes salieron a las calles de Almaty en la primera protesta masiva contra el poder soviético.

Estos disturbios, conocidos como Zheltoqsan, fueron duramente reprimidos pero dejaron una huella profunda en la memoria nacional, convirtiéndose en el germen del despertar nacionalista que culminaría con la independencia en 1991.

Además, el FC Kairat, como símbolo cultural y deportivo vinculado a Kunayev, se transformó involuntariamente en espacio de resistencia y memoria para el pueblo kazajo, trascendiendo su función puramente futbolística para convertirse en emblema nacional.

Hoy, el club sigue siendo el único privado de Kazajistán, propiedad del empresario Kairat Boranbayev, quien posee el 70% de las acciones y mantiene una fuerte conciencia ecológica derivada del pasado nuclear soviético del país.