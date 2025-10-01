El Villarreal araña un punto en el 90' y el Athletic sucumbe en Alemania

El Athletic Club ha caído goleado por 4-1 frente al Borussia Dortmund en la segunda jornada de la Liga de Campeones a pesar de tener opciones incluso de empatar después del gol de Gorka Guruzeta a la hora de juego.

El Borussia se fue al descanso con ventaja gracias a un gol de Daniel Svensson en el minuto 28, mientras que Carney Chukwuemeka puso un 2-0 en el 50’ que, ante la clara superioridad local, parecía definitivo.

Sin embargo, Guruzeta resucitó al Athletic en el 61’ y abrió una fase de veinte minutos de dominio rojiblanco. Pero el Dortmund se llevaría demasiado premio y volvió a abrir brecha en el 82’ con un disparo desde la frontal de Marcel Sabitzer que rebotó en Serhou Guirassy para poner el 3-1. Julian Brandt, en el 91, puso el 4-1 definitivo en el marcador, hurgando en la herida de un Athletic que encaja su segunda derrota en esta Champions.

Algo mejor le han ido las cosas al Villarreal, que ha arañado un punto en el estadio de La Cerámica frente a la Juventus de Turín (2-2) gracias a un gol del central portugués Renato Veiga en el último minuto, por lo que el submarino amarillo suma su primer punto en la presente edición del torneo continental tras perder en la primera jornada frente al Tottenham (1-0).

El conjunto de Marcelino García Toral comenzó mejor el encuentro y logró adelantarse en el marcador por medio de Mikautadze, pero la irrupción de Francisco Conceiçao en la segunda mitad permitió al equipo italiano, invicto en la temporada, remontar y soñar con un triunfo que se le acabaría escapando en el último instante.

Federico Gatti firmaba la igualada en el 49’ y Conceiçao igualaba siete minutos después, hasta que Renato Veiga terminaría estableciendo la igualada definitiva en el último suspiro.