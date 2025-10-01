Primera derrota del FC Barcelona esta temporada. En su estreno como local en la Champions, los de Hansi Flick han perdido frente al Paris Saint-Germain en un Estadio Lluís Companys que pasó de la euforia al silencio con el gol de Gonçalo Ramos en el minuto 90, estableciendo en el marcador un definitivo 1-2 que es justo visto lo visto en la segunda parte. El campeón de Europa impuso su ley en Montjuic, recordando al Barça que en este escenario aún no basta con media hora de inspiración.

El choque arrancó con un Barcelona eléctrico, liderado por un Lamine Yamal que parece no tener techo. El de Rocafonda regaló a la grada una acción para los vídeos virales: ruleta incluida para dejar atrás a Vitinha y Barcola, quiebro a Nuno Mendes y pase final que no encontró rematador. Era un aviso de lo que estaba por venir. El 10 azulgrana agitaba los brazos pidiendo calor a la afición: Montjuic debía ser una caldera frente al campeón.

La intensidad azulgrana dio pronto frutos. Lamine filtraba un pase de exterior a Ferran Torres, que superaba la mala salida de Chevalier, pero el central Zabarnyi salvaba bajo palos. No tardó mucho más en llegar el premio. En el 18’, el propio Yamal recuperaba en el centro del campo para iniciar una triangulación con Pedri y Rashford que acababa con el 1-0 de Ferran.

Oliendo la sangre 🦈.

Ferran castiga el error de Vitinha.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/OJNBS2JgNS — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 1, 2025

Hasta entonces, el PSG apenas había existido. Sin Joao Neves, lesionado en el calentamiento, los de Luis Enrique sufrían en la sala de máquinas: Vitinha estaba espeso, Fabián Ruiz desaparecido y Zaire-Emery falto de jerarquía. Sólo a balón parado amenazaban, con un cabezazo alto de Zabarnyi y una falta de Achraf Hakimi que Szczesny repelía con una gran estirada. Pero en el minuto 38 el guión se rompió. Nuno Mendes, hasta entonces centrado en su duelo físico con Yamal, encontró la autopista en la izquierda. Cubarsí falló en el corte y Mayulu, una de las sorpresas de Luis Enrique en ataque, fusiló a Szczesny para poner el 1-1. Jarro de agua fría. El Barça acusó el golpe, y antes del descanso ya sufrió con un Barcola desatado, que mandó a las nubes un mano a mano tras dejar sentado a Gerard Martín.

❗️ El VAR chequeó esta acción de De Jong sobre Nuno Mendes por posible tarjeta roja.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/vSgkSo7Br7 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 1, 2025

El intermedio no cambió la tendencia. El PSG salió lanzado, subiendo líneas, mordiendo en cada pérdida y obligando al Barça a refugiarse. Barcola volvió a ganar la espalda a Gerard Martín nada más arrancar la segunda parte y Szczesny evitó el 1-2. Por la derecha, Mbaye también castigaba a un desbordado Koundé. Y en el centro, Vitinha, que fue claramente de menos a más, por fin empezaba a dominar. El Barça reclamó lo suyo. En el minuto 60, el árbitro Michael Oliver pudo haber perdonado la segunda amarilla a Nuno Mendes tras frenar en falta a Lamine Yamal en pleno eslalon. Hubiese sido una jugada clave. Poco después, Dani Olmo tuvo el 2-1 en sus botas, pero Hakimi salvó bajo palos con Chevalier ya vencido.

Fue un espejismo porque cada transición parisina olía a pólvora. Flick trató de mover el árbol con cambios: Lewandowski por Rashford, Balde por Gerard Martín y Casadó por Dani Olmo. El problema es que Pedri, desfondado y que desde luego no tuvo su mejor noche, también pidió el cambio poco después. Sin el tinerfeño y con un Lamine agotado, al Barça solo le quedaba resistir. Luis Enrique, en cambio, refrescó con Kang-In Lee, Lucas Hernández y Gonçalo Ramos. Y el portugués acabaría siendo decisivo.

Porque el tramo final fue un suplicio para el Barcelona. Sobrevivió a un disparo al palo de Kang-In Lee, pero no a la contra mortal en el minuto 90: Hakimi recorrió medio campo para regalarle a Gonçalo Ramos el tanto de la victoria. El PSG celebraba con rabia sobre el césped; el Barça, hundido, se resignaba a la evidencia. El 1-2 refleja dos caras de la misma moneda. El Barça enseñó que tiene fútbol para mirar a cualquiera de frente, pero también que aún carece de la consistencia necesaria para competirle de verdad a los grandes de Europa, como es este PSG que, aún sin Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos y Doué, sigue siendo un rodillo en cuanto pisa el acelerador.



Ficha técnica

FC Barcelona, 1: Szczesny; Kounde, Eric García (Christensen, min.86), Cubarsí, Gerard Martín (Balde, min.72); De Jong, Pedri (Bernal, min.79); Lamine Yamal, Olmo (Casadó, min.72), Rashford (Lewandowski, min.72); y Ferran Torres

Paris Saint-Germain, 2: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruiz (Ramos, min.72), Zaire-Emery; Mbaye (Lucas Hernández, min.65), Mayulu (Kang-in Lee, min.80) y Barcola (Ndjantou, min.80)

Goles: 1-0, min.19: Ferran Torres. 1-1, min.38: Mayulu. 1-2, min.90: Ramos.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra). Amonestó a Frenkie de Jong (min.32), Olmo (min.57), Marc Casadó (min.78) y Lamine Yamal (min.92), en el Barcelona; Nuno Mendes (min.44), Hakimi (min.87), en el PSG

Incidencias: Partido de la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona ante 50.207 espectadores