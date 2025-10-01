El Cholo Simeone tuvo que ver la goleada de su equipo en Champions frente al Eintracht Frankfurt desde la grada… Recordemos que, después de conseguir un triunfo histórico en el derbi en el Metropolitano, el Atlético de Madrid ha logrado su segunda manita consecutiva. Pero esta vez Simeone no les acompañaba desde el banquillo, ya que, después de su expulsión en Anfield, fue castigado con un partido de sanción.

De hecho, ya la pasada semana, la UEFA notificó acerca del expediente que se abrió al entrenador rojiblanco y la posible sanción que se ha conocido antes del encuentro de Champions... Tras el encuentro, el argentino fue preguntado por cómo vivió el partido y, de alguna manera, dio la razón a Luis Enrique con su respuesta: "Se ve mejor desde arriba. Eso está claro. Se entiende todo mucho más simple", comenzó diciendo el entrenador, para acabar señalando que "es positivo que el equipo haya ganado esté abajo o arriba".

Recordemos que hace unas semanas saltaba la 'polémica' sobre la tendencia de Luis Enrique de ver la primera parte del partido desde la grada y la segunda desde el banquillo del equipo. Aunque no es algo novedoso… Sin ir más lejos, Luis Enrique fue noticia hace años por su andamio tanto con el Celta de Vigo como con la Selección Española para seguir las sesiones de entrenamiento desde un punto más elevado.

Ahora, el asturiano ha ido más allá y ha empezado a seguir a su equipo desde las alturas y a pie de campo. En los últimos partidos, el asturiano ha visto una parte de los suyos desde la grada y la segunda a pie de campo, afirmando lo mismo que ha comentado Simeone, ya que le ayuda a ver a su equipo desde otro punto de vista para corregir a sus jugadores. ¿Repetirá el entrenador rojiblanco la técnica del PSG?