La Champions League daba anoche por finalizada la segunda jornada de la 'Fase de Liga' donde hubo emoción, goles y muchas sorpresas. Desde la derrota del Liverpool frente al Galatasaray, el patinazo del Manchester City ante el Mónaco o la derrota del Barça ante el PSG. Pero, en ocasiones, jugar fuera de casa y la presión de los aficionados locales pueden influir más de lo que uno cree. Es lo bonito del fútbol.

Estos 18 encuentros suman datos y estadísticas que la inteligencia artificial, en este caso Opta, ha variado su tabla de favoritos para alzarse con el título 2025/26. Hasta ahora, el principal candidato a ganar la Champions League, era el Liverpool, pese a que el PSG ganó la última Champions. Pero la derrota de los de Arne Slot en Turquía por 1-0, y las malas sensaciones del equipo, ha provocado movimientos.

Entonces, siempre según Opta, ¿quién es ahora el favorito para llevarse la 'Orejona'? Tras los últimos encuentros, el nuevo favorito es el Arsenal de Mikel Arteta. Recordemos que los 'gunners' comenzaron ya en la primera jornada, ganando en San Mamés por 0-2. Y este miércoles repitieron resultado (2-0) frente al Olympiakos en el Emirates Stadium. Por tanto, cuentan ya con un 18,9% de probabilidades de ser los ganadores en mayo de 2026. Le siguen de cerca el Liverpool con el 14,7% y el Paris Saint-Germain con el 13,9%.

Pero no solo eso, sino que, con los nuevos datos, los 'gunners' tienen un 73% de posibilidades de llegar a cuartos de final, casi un 50% de posibilidades de llegar a semifinales y más de un 31% de llegar a la final.

Por su parte, el Manchester City y el Bayern Múnich, que estaban entre los principales candidatos de la temporada pasada, han caído a probabilidades de un solo dígito del 9,7% y el 9,5% respectivamente. Y mucho por debajo aparece el Inter de Milán, que es octavo con poco menos del 4% de posibilidades, y detrás, el Chelsea (3,5%) y el Newcastle (3,1%) completan el top 10.

The Opta supercomputer has a new favourite for the 2025-26 UEFA Champions League title following the action on Matchday 2. Check the latest projections here. ⬇️ — Opta Analyst (@OptaAnalyst) October 2, 2025

Los equipos españoles, lejos de las primeras posiciones

Seguro que más de uno se sorprende al no ver ni al Real Madrid, ni al Barça o al Atleti entre las primeras posiciones. Pero, no hay que alarmarse: el Barça es sexto y el Real Madrid séptimo; de hecho, ambos equipos son candidatos a ganar la Champions, pero no tanto como los equipos de la Premier. Y, ¿cuáles son los porcentajes en este caso? Pues hay una gran diferencia entre ambos clubes, ya que el FC Barcelona cuenta con un 8,25% de probabilidades de alzarse con el triunfo, mientras que el Madrid solo un 4,94%.

Mucho más abajo, ya fuera del top 10, aparecen el Atlético de Madrid con 1,16% de probabilidades, el Villarreal con el 0,27% y el Athletic con el 0,03% de posibilidades.

Recordemos que el superordenador proyecta las posibilidades de cada equipo de alcanzar las diferentes fases en función de la estadística avanzada, pero, sobre todo, de su calendario más inmediato. Por esta razón, muchos equipos clasificados en un ranking más bajo tienen un porcentaje más elevado de llegar a octavos, cuartos, semifinales o, incluso, a la final, que otros con más posibilidades de salir campeón.