Nasser Al Khelaïfi ha dado un paso que podría cambiar el equilibrio de poder en las instituciones del fútbol europeo. Aprovechando el duelo de Champions que enfrentó a ambos la pasada semana en Barcelona, el presidente del PSG extendió una invitación personal a Joan Laporta para participar en la próxima Asamblea General de la Asociación de Clubes Europeos (ECA), programada para el 8 y 9 de octubre en Roma. Este gesto va más allá de la cordialidad: simboliza un golpe estratégico contra la Superliga, debilitando la unión que compartieron el Barcelona y el Real Madrid para crear una nueva competición.

El rol de Al Khelaïfi, como máximo responsable de la ECA, busca consolidar la Champions y perseguir con mano de hierro a quien intenté romper la unión. El presidente del PSG, pícaro donde los haya, sabe que a Laporta con dos comidas y tres promesas lo tiene comiendo de su manita y ese movimiento sería estratégico, ya que aislaría por completo al Real Madrid y le dejaría solo en su cruzada. El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, mantiene también diálogos más cercanos con un Laporta que ha conseguido que el máximo organismo del fútbol europeo haga la vista gorda en cuanto a posibles sanciones del Fair Play Financiero, un asunto que pesa en las arcas del club catalán.

Hay que recortar que el Barcelona y el Real Madrid han sido los dos principales clubes que han apoyado constantemente el proyecto de la Superliga, una iniciativa que busca reformar la máxima competición del fútbol europeo sustituyendo la Champions League, la Europa League y la UEFA Conference League.

Según RAC1, el Barcelona ya habría tomado la decisión: va a retirarse de la Superliga al considerar que el nuevo formato de la Liga de Campeones introducido por la UEFA se ajusta suficientemente a sus exigencias, especialmente en lo que respecta a la distribución financiera y la estructura de la competición. Esta decisión supone una traición y un golpe bajo casi definitivo a las ilusiones de Florentino Pérez de crear una nueva competición que revoluciones el fútbol mundial.