El FC Barcelona firma una de sus actuaciones más convincentes de la era Hansi Flick con una goleada incontestable (6-1) ante el Olympiacos. Sin duda, la noche europea en Montjuic ha tenido un nombre propio: Fermín López, autor de un hat-trick que podían haber sido cuatro. El canterano, símbolo de la nueva camada culé, lideró un equipo que jugó con intensidad, velocidad y eficacia. El joven centrocampista supo echarse el equipo a la espalda como si llevara toda la vida haciéndolo.

Pero no fue tan fácil como el resultado pueda parecer… De hecho, el partido empezó tenso, muy tenso porque el Olympiacos llegó a Barcelona valiente, decidido a discutir la posesión y a presionar arriba. De hecho, durante los primeros minutos, el conjunto de Mendilibar llegó a inquietar a Szczesny, pero el Barça no tardó en imponer su ritmo. A los siete minutos, Lamine Yamal se inventó una jugada eléctrica: desborde, amago y asistencia a Fermín, que solo tuvo que empujarla para abrir el marcador. A partir de ahí, el duelo cambió poco a poco de guion.

Con la confianza del tanto inicial, los azulgranas comenzaron a dominar el juego. Pedri y Dro García conectaban líneas y el Barça encontraba espacios entre la defensa griega. Mientras los de Mendilibar se resistían al control culé. Pero, en el minuto 38, una recuperación de Pedri dio pie a una jugada coral que culminó nuevamente Fermín, con un disparo seco que significó el 2-0. El Barça buscaba dominar, mientras el Olympiacos no bajaba los brazos.

Y así llegó el descanso con el partido que parecía encaminado, aunque la segunda parte trajo un instante de incertidumbre. En el 53, una acción confusa dentro del área azulgrana acabó con el árbitro señalando penalti para los griegos tras revisión del VAR. En esa jugada realmente había habido gol de Olympiacos pero había dudas de un posible penalti a favor de los griegos… confirmado con la revisión del videoarbitraje, Al Kaabi no falló y recortó distancias (2-1). Por unos minutos, el Olympiacos soñó con meterse de nuevo en el partido.

Entonces llegó una jugada que marcó el rumbo del encuentro. En el minuto 56, el argentino Santiago Hezze vio su segunda amarilla por una falta dudosa sobre Casadó en una disputa dividida en la que parece que el jugador culé agarra al de Olympiacos y pitan falta al argentino... La decisión del colegiado suizo, muy protestada por Mendilibar y su banquillo, dejó al Olympiacos con diez jugadores y cambió por completo el pulso del partido. A partir de ahí, el Barça jugó con más espacios, paciencia y confianza.

A pesar de la superioridad numérica en el campo, Flick, que no dejó que su equipo se relajara, animó desde la banda y el Barça respondió con autoridad. Poco después, en el minuto 68, Lamine Yamal volvió a aparecer para firmar el tercero con un toque sutil al segundo palo, de penalti realizado por Tzolakis sobre Marcus Rashford. Apenas seis minutos después, Rashford se sumó a la fiesta con un disparo potente que se coló por la escuadra. El 4-1 cerraba cualquier duda.

Pero aún quedaba más... En el minuto 76, Fermín López completaba su hat-trick tras una combinación perfecta en la frontal. Control, amago y definición, desatando la ovación de Montjuic. Con este resultado, Flick aprovechó para dar minutos a los jóvenes y descanso a aquellos que seguramente serán titulares en el Clásico. Rashford, en el 79, redondeó la goleada con el sexto tanto.

El Barça terminó el encuentro desatado, combinando con alegría y sin renunciar al ataque. "Contundente" es el adjetivo que mejor define el resultado y la imagen del equipo. Con este 6-1, el conjunto azulgrana suma una victoria crucial en la fase de grupos y envía un mensaje a Europa: la reconstrucción de Flick empieza a tomar forma. Una goleada con aroma a renacimiento.