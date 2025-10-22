Courtois y Bellingham reinan en la locura del Bernabéu para mantener el pleno

El Santiago Bernabéu ha vuelto a vibrar con Jude Bellingham. Casi siete meses después (desde el 1 de abril), el inglés se ha reencontrado con el gol en casa para marcar el tanto que ha dado al Real Madrid una apretada victoria (1-0) ante una Juventus rnuy rocosa y bien plantada, sostenida durante más de una hora por un monumental Michele Di Gregorio. Pleno en esta Champions para los blancos —nueve de nueve— antes del Clásico del domingo frente al Barcelona en este mismo escenario.

Y si Di Gregorio brilló en un área, Thibaut Courtois lo hizo en la otra con dos paradas clave, especialmente una a Vlahovic en un mano a mano, al principio del segundo tiempo, cuando el marcador todavía era de 0-0. El belga ha vuelto a demostrar que es el mejor portero del mundo.

No fue una noche de fútbol brillante pero sí de carácter, paciencia y solvencia defensiva. Fue una victoria de las que hacen grupo, de las que reafirman el camino. Un Madrid sólido, con Mbappé un tanto desaparecido en esta ocasión y que se quedó sin marcar, con Courtois salvando a los suyos en momentos clave y con Brahim y Arda Güler volviendo a demostrar que, cuando hay que agitar partidos espesos, ellos tienen la llave.

Un Madrid espeso

El plan de Igor Tudor fue claro desde el pitido inicial: dos líneas muy juntas, apenas diez metros entre la defensa y el medio, y salida con mucha rapidez al contragolpe. Durante el primer cuarto de hora, la Juventus pareció cómoda, sabiendo que cada pérdida de los blancos podía convertirse en un cuchillo. Y de hecho, si el marcador no se movió fue gracias a un Courtois que volvió a ser Courtois: dos paradas colosales en los primeros quince minutos evitaron un susto mayor para los de Xabi Alonso.

El Real Madrid, por su parte, arrancó plano, sin ritmo ni sorpresa. La posesión era suya, pero el balón circulaba con lentitud y previsibilidad. Mbappé, apagado, apenas tocó bola en los primeros compases. El primer intento serio llegó en un córner: cabezazo de Tchouaméni que se marchó rozando el larguero. El centrocampista galo fue el más activo de la primera media hora, apareciendo en segunda línea y probando hasta cuatro veces a Di Gregorio, que siempre respondió con seguridad.

Brahim y Güler fueron los que empezaron a iluminar el juego. Entre ambos, a base de movilidad y toques rápidos, comenzaron a abrir grietas en el muro bianconero. La ocasión más clara antes del descanso llegó tras una genialidad de Mbappé, que controló, recortó y remató con la izquierda para que Di Gregorio volara. En la siguiente acción, el meta italiano sacó otro disparo envenenado de Brahim, y el Bernabéu empezó a impacientarse.

Courtois, salvador en el momento clave

El inicio del segundo acto cambió el decorado. La Juventus dio un paso adelante y encontró espacio para correr. Vlahovic, que había estado desaparecido, se inventó una galopada de más de cincuenta metros, dejando atrás a Militao, que a pesar de todo firmó un partido sensacional. Cuando todo apuntaba al 0-1, Courtois sacó un pie milagroso. Fue el aviso que necesitaba el Madrid. A partir de ahí, los de Xabi Alonso comprendieron que no podían permitirse más concesiones.

El equipo se rearmó y empezó a encerrar a su rival en el área. Brahim, Güler y Vinícius se asociaban con precisión, Tchouaméni seguía robando y distribuyendo con autoridad, y la grada, consciente de que el gol estaba al caer, empujaba con ese murmullo eléctrico que anticipa las noches grandes. El tanto llegó en el 57’, tras una jugada marca de la casa. Vini encaró por la izquierda, recortó hacia dentro y disparó cruzado. Di Gregorio, otra vez, desvió el balón, pero Bellingham, que había seguido la jugada con la fe de los elegidos, cazó el rechace y la empujó a la red. El estadio estalló. Las 80.000 gargantas del Bernabéu entonaron el "Hey Jude".

𝑯𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝒀 𝑱𝑼𝑫𝑬... 🎶 En la locura apareció la magia de Vinicius.

En el rechace llegó el gol de Bellingham. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/PvIcUyALxW — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 22, 2025

El gol liberó al Madrid, que se sintió más cómodo y empezó a gustarse. Brahim rozó el 2-0 con una volea preciosa que volvió a sacar Di Gregorio, esta vez acompañado por un paradón inmediato a disparo de Mbappé en el rechace. El portero italiano, sin duda el mejor de la Vecchia Signora, evitó una goleada en el tramo final.

Con el marcador corto y el Clásico en el horizonte, Xabi Alonso optó por dosificar energías. Güler fue el primero en marcharse, sustituido entre aplausos por Mastantuono, que podría tener minutos importantes ante el Barcelona. Poco después se fueron también Vinícius y Brahim, a quienes el Bernabéu despidió en pie. La gestión del tolosarra fue inteligente: mantener la intensidad sin arriesgar lesiones.

Sin embargo, el final aún guardaba un sobresalto. En el 89’, Openda se plantó solo ante Courtois tras un despiste defensivo. El belga controló bien, pero fue Raúl Asencio quien metió el pie en el último instante para evitar el empate. El susto heló la grada durante unos segundos antes del alivio final mientras el canterano salió tocado, poniendo en duda su concurso ante el Barcelona.

El pitido final trajo alivio. Mucho. El Real Madrid suma tres victorias en tres partidos europeos, todas sin encajar un gol en el Bernabéu, y llega al Clásico con buena racha de resultados, olvidado ya el varapalo del Metropolitano del derbi ante el Atlético de Madrid, aunque el juego todavía no alcanza su mejor versión.



Ficha técnica

Real Madrid, 1: Courtois; Valverde, Raúl Asencio (Gonzalo, m.88), Militao, Carreras; Tchouaméni, Bellingham, Güler (Camavinga, m.84); Brahim (Mastantuono, m.84), Mbappé y Vinícius (Fran García, m.84)

Juventus de Turín, 0: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Rugani; McKennie, Thuram (Conceicao, m.62), Cambiaso (Kostic, m.88); Koopmeiners (Locatelli, m.74), Yildiz (Openda, m.74); y Vlahovic (Jonathan David, m.74).

Gol: 1-0, m.57: Bellingham

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia). Mostró cartulina amarilla a Brahim (61) por el Real Madrid

Incidencias: Partido de la tercera jornada de la liguilla de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante cerca de 80.000 espectadores