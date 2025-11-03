La jugosa rueda de prensa de Xabi Alonso donde da carpetazo al 'Asunto Vinicius'

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, fue preguntado por las palabras de Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, sobre el comportamiento de Vinícius en el Clásico, y aseguró que tras la petición de perdón del futbolista brasileño, "se quedó bien zanjado".

"Hablé con Vinícius del tema, de la reacción. Le he dicho lo que pensaba, que cometió un error. Él lo entendió. Pidió disculpas y creo que está resuelto", dijo Ancelotti en Río de Janeiro tras anunciar los convocados para los próximos amistosos de Brasil.

Esas palabras del último técnico del Real Madrid se le trasladaron en la sala de prensa de Anfield a Xabi Alonso. "Para mí fue importante hablarlo el miércoles, que él lo hiciera con todos los compañeros y conmigo mismo. Se quedó bien zanjado. Son cosas que pueden pasar, que no queremos que se repitan y ahí se quedó", aseguró.

Otro tema del que es protagonista Vinícius, el lanzamiento de penaltis tras querer lanzar el segundo que le señalaron al Real Madrid ante el Valencia el pasado sábado, y fallarlo, volvió a ser tratado por Xabi Alonso. El técnico dejó clara la consigna que tiene el brasileño y Kylian Mbappé.

"Nosotros marcamos quién es el lanzador, en este caso es Kylian. Luego toman las decisiones. Para mañana el primero en la lista volverá a ser Kylian", dijo.

En su regreso a Anfield, donde formó parte de la historia del Liverpool como jugador, Xabi reflexionó sobre el ambiente que se vivirá en el estadio, convencido de que este tipo de partidos saca lo mejor de los futbolistas del Real Madrid.

"Muchos de ellos lo han vivido, para mal recientemente y para bien hace no tanto. Esos momentos del partido en los que parece que hay una fuerza, que el estadio ruge y se genera una energía positiva para ellos", describió.

"Son jugadores con mucho bagaje, que saben responder bien en ambientes cargados, incluso les motiva más. Confío mucho en ellos. Son los jugadores los que tienen que estar en el campo y desde el banquillo hay cosas que se escapan de control, más allá de preparar mentalmente al jugador para este tipo de partidos", añadió.

También será muy especial el partido para Trent Alexander-Arnold, que regresa a Anfield para enfrentarse al club en el que se formó y en el que posteriormente triunfó. Xabi Alonso le ve en condiciones para ser titular.

"Hemos hablado del equipo y el club, no del recibimiento que le darán, pero él tiene que tener su propio estilo y disfrutarlo a su manera. Su historia es diferente a la mía, nació aquí, le recuerdo en la cantera cuando era pequeño. Tiene que disfrutar el momento. Es bonito volver", afirmó.

"Está bien, el otro día no jugó por contexto del partido pero está disponible para cualquier momento. Mañana puede jugar. Después de la lesión le necesitamos porque tiene una enorme calidad. Está en una etapa nueva tanto deportiva como personalmente y hay que ayudarle para darle lo que necesita y que rinda porque es un jugador excepcional", añadió.

Explicó el técnico tolosarra su decisión de no realizar el último entrenamiento en Anfield y quedarse en su ciudad deportiva antes de viajar. "Lo hacía también en Leverkusen. Es la forma en la que entiendo se prepara mejor el partido, no por ninguna sospecha ni conspiración. Lo controlamos más en Valdebebas que aquí, donde estaríamos dando pistas al rival. No es lo más inteligente".

En la misma línea que con Trent, Xabi Alonso pidió tiempo para uno de los grandes fichajes del Liverpool al que dirigió en el Bayer Leverkusen, Florian Wirtz.

"Es cuestión de tiempo. Es un gran cambio para él venir a Liverpool después de tantos años en Alemania, toda su vida. Tiene que adaptarse, pero es un jugador muy especial, con muchas cualidades, con personalidad y competitivo. Cuando haga el cambio que ha pasado con muchos jugadores en la Premier se verá que es especial. Espero que no sea mañana, pero creo que pronto va a demostrar sus cualidades y su clase", sentenció.