El Athletic también se atraganta en St. James' Park

El Athletic Club ha perdido este miércoles por 2-0 en su visita al Newcastle United durante la jornada 4 de la liguilla en la Liga de Campeones, castigados los bilbaínos sus desconexiones en defensa y a balón parado, contra un adversario en cuyas filas han marcado de cabeza Dan Burn y Joelinton.

La primera ocasión en St. James' Park fue un cabezazo centrado de Unai Gómez en un córner, sin apuros para el guardameta de un Newcastle que no tardó en responder. Fue con un pase en largo de Malick Thiaw para que Joelinton se colase entre los centrales del Athletic, pisase el área rival y marcase un zurdazo tras recorte, pero sin validez por fuera de juego. Eso sí, hubo premio para las 'urracas' en su siguiente llegada al arco de Unai Simón. Cuando transcurría el minuto 11, Kieran Trippier envió una falta lejana directamente al área y, libre de marcaje en el segundo palo, Burn cabeceó con rosca al palo opuesto y anotó el 1-0. Pese a eso, los 'leones' rozaron el empate en el 18' con un derechazo raso de Unai Gómez.

Entre la cepa del poste y el portero Nick Pope se salvaron los locales, igual que se salvaron al saque de ese mismo córner cuando se estrelló en el palo un zurdazo de Adama Boiro tras un balón suelto. Era un toma y daca creciente y, poco después, Nick Woltemade estuvo cerca de cabecear un centro de Harvey Barnes desde la banda derecha y que llevaba veneno. Aunque los pupilos de Ernesto Valverde estaban asentados, les faltaba inspiración entre líneas y el Newcastle buscó los espacios a la espalda de cada lateral del Athletic. En el 40' esquivó Sandro Tonali una salida de Unai Simón y puso el centro; tras un rechace, Anthony Gordon remató alto con todo a favor, pero la acción estaba anulada por fuera de juego previo.

Algo sintió ahí Gordon, sustituido de inmediato por presumible lesión. Y a las puertas del descanso, Joelinton también falló otro remate franco, igualmente anulado por órsay previo. Sin embargo, el mediapunta brasileño se desquitó haciendo el 2-0 nada más empezar la segunda mitad, a tenor de un cabezazo en el área pequeña para aprovechar la asistencia de Barnes.

Floja defensa bilbaína

El dorsal 11 de las 'urracas' había entrado en el área por el costado izquierdo como cuchillo en mantequilla, sin apenas tensión en los zagueros de un Athletic que mejoró cuando su entrenador movió el banquillo a la vez que bajaba la intensidad del conjunto dirigido por Eddie Howe. Todo ello bajó el ritmo del duelo, más allá de un cabezazo de Sven Botman sin tino.

El cuadro bilbaíno también dispuso de caras nuevas sobre el terreno de juego y una de ellas, Nico Serrano, acaparó protagonismo con dos zurdazos que incordiaron a Pope. El primer fue en el 73' desde lejos y el segundo en el 87' ya dentro del área inglesa, ambas desbaratadas por el portero, quien también tuvo trabajo con un despeje de puños en el 88'.

Aparte de eso, pocos sobresaltos más hubo en un partido que sirvió al Newcastle para alcanzar los nueve puntos, metido en la pomada por el top 8; por su parte, el conjunto rojiblanco tiene solo tres puntos y ahora deberá jugarse su futuro en esta Champions League en compromisos como el del próximo 10 de diciembre Paris Saint-Germain.