La autocrítica de Courtois y Xabi Alonso tras la derrota en Anfield

El Real Madrid sufrió la primera derrota en Champions League después de perder por 1-0 ante el Liverpool. El conjunto blanco se vio superado y el encuentro se decidió en una jugada a balón parado. Tanto Thibaut Courtois como Xabi Alonso hablaron sobre lo sucedido en Anfield y las acciones que necesitan cambiar.

El único tanto del encuentro llegó tras una falta colgada por el conjunto inglés. Szoboszlai ejecutó un tiro libre que remató Alexis Mac Allister al borde del área pequeña, enviando el balón al fondo de la red en el minuto 60. El Real Madrid no pudo igualar el marcador y el equipo inglés mantuvo la ventaja hasta el final.

Thibaut Courtois fue uno de los más destacados del partido, con ocho intervenciones, algunas de ellas decisivas, que evitaron un resultado más amplio. En el lado contrario, Mamardashvili apenas tuvo que intervenir en dos ocasiones, reflejo del mayor dominio local.

Tras el encuentro, el portero belga analizó las causas de la derrota y señaló uno de los factores clave: "Intenté sostener al equipo, pero hemos hecho demasiadas faltas cerca del área y ellos son buenos en eso. Nos metieron el gol así. Una pena. Creo que hemos defendido bastante bien", declaró el portero a los micrófonos de Movistar+.

Courtois añadió que algunas faltas fueron innecesarias y que ese tipo de acciones pueden marcar la diferencia en partidos tan ajustados. "A veces hay que tirar del freno de mano porque es un ataque muy peligroso. La del gol quizás no era necesaria", reconoció. Asimismo, Courtois advirtió que Anfield es "un campo muy difícil" y que "se puede perder", pero "hay que dar la cara, hay que jugar quizás mejor".

La actitud pese a la derrota

El técnico madridista, Xabi Alonso, coincidió con su portero en que algunas de las faltas eran prescindibles y el equipo había concedido demasiado: "Ha sido un partido igualado, con momentos en los que hemos concedido un córner, falta, falta directa y ahí nos han exigido mucho y ha llegado el gol. En esas faltas un poco innecesarias hemos perdido la iniciativa", explicó en Movistar+.

El tolosarra valoró la actitud del equipo que, pese a la derrota, mantuvo intensidad y compromiso: "Hay formas de perder y es muy diferente a la forma en la que perdimos en el Metropolitano. Hoy el equipo ha competido, lo ha dado todo, la actitud ha sido buena. Era el partido más complicado de la fase de liga de Champions", señaló.