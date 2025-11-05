La brutal entrada de Luis Díaz a Hakimi que le deja llorando y pone en peligro su Copa África

El PSG vivió una noche aciaga en el Parque de los Príncipes. A la derrota (0-2) ante el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones se sumaron las lesiones de Achraf Hakimi y Ousmane Dembélé, dos piezas fundamentales en el esquema de Luis Enrique. Además, el lateral marroquí se marchó entre lágrimas tras una dura entrada de Luis Díaz en los minutos finales de la primera parte.

La acción se produjo en el tiempo añadido del primer periodo, cuando el delantero colombiano atrapó el pie izquierdo de Hakimi con una entrada tipo 'tijera'. El defensa cayó al suelo con claros gestos de dolor, sin poder incorporarse. Tras ser atendido por los servicios médicos del PSG, abandonó el terreno de juego sin poder apoyar el pie, ayudado por los fisioterapeutas y su compañero Willian Pacho, mientras el público contenía la respiración.

Para más inri, el árbitro, que inicialmente no apreció falta grave, fue llamado por el VAR y terminó mostrando tarjeta roja directa a Luis Díaz. El jugador del Bayern, que hasta ese momento había marcado dos goles, se marchó visiblemente contrariado. Recordemos que se trata de su primera expulsión desde 2021, cuando militaba en el Oporto.

Tras el encuentro, en rueda de prensa, Luis Enrique lamentó la situación y pidió prudencia hasta conocer los resultados médicos: "Tenemos que esperar hasta mañana. Así es el fútbol, un deporte de contacto. Es una lástima, pero hay que tener paciencia. Los médicos nos darán información actualizada".

Peligra la Copa África para el lateral

El incidente ha encendido las alarmas en el PSG y también en Marruecos, ya que Hakimi podría perderse la próxima Copa África de Naciones, prevista entre el 21 de diciembre y el 18 de enero de 2026. De hecho, en caso de confirmarse una lesión grave, su baja sería un duro golpe tanto para su selección como para el club parisino, que ya arrastra una larga lista de lesionados en este inicio de temporada.

Además, la noche en París no quedó ahí y es que la mala fortuna se cebó con Ousmane Dembélé, que tuvo que ser sustituido en el minuto 26 por molestias en el isquiotibial derecho. El extremo francés, que ya había sufrido problemas musculares al comienzo del curso, se marchó directamente al vestuario. Con ambos futbolistas en la enfermería, el PSG ve cómo su plantilla vuelve a quedar mermada justo cuando empezaba a recuperar efectivos.