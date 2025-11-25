El Villarreal se lleva un correctivo en Dortmund y el Athletic no puede con el Slavia

El Villarreal salió escaldado del Signal Iduna Park, donde cayó por un contundente 4-0 que compromete seriamente sus opciones de supervivencia europea. El equipo de Marcelino resistió durante una primera mitad marcada por la igualdad, las dudas defensivas locales y un gol anulado a Buchanan en el 11’, pero todo saltó por los aires con la reanudación. El Dortmund, que ya se había adelantado justo antes del descanso con un tanto de Guirassy en un barullo de área validado por el VAR, firmó un inicio demoledor tras el paso por vestuarios.

El Villarreal llegó vivo al descanso apoyado en el buen hacer de Luiz Júnior, la energía aislada de Buchanan y un par de llegadas de Gueye y el propio extremo canadiense. Pero el primer error grave lo cometió el conjunto amarillo en el segundo acto, y lo pagó con intereses. En el 54’, un penalti por mano de Foyth bajo palos —que supuso expulsión para el argentino— cambió el rumbo del partido. Luiz Júnior detuvo la pena máxima lanzada por Guirassy, pero el delantero guineano aprovechó el rechace para el 2-0.

Con diez hombres y sin capacidad de respuesta, el Villarreal se vino abajo. Apenas dos minutos después, Adeyemi firmó el 3-0 en una acción caótica tras una pared con Brandt, con el balón rebotando en su pierna izquierda antes de elevarse por encima del guardameta amarillo. El festival del habilidoso extremo alemán continuó, provocando otro penalti en el 83’ que esta vez Fábio Silva mandó al larguero, lo que retrasó un cuarto tanto que, sin embargo, llegó igualmente en el último suspiro: Svensson cabeceó un centro de Gross para el 4-0 definitivo.

Con este golpe, el Villarreal se queda con un solo punto tras cinco jornadas y completamente obligado a puntuar alto en los tres partidos restantes. El Dortmund, por su parte, consolida su candidatura en la liguilla con 10 puntos y una actuación sobresaliente de Adeyemi y Guirassy como estandartes de la noche.

Stanek frena a los ‘leones’

Por su parte, el Athletic Club firmó un empate tan meritorio como insuficiente en el Fortuna Arena, donde el 0-0 ante el Slavia deja a los de Valverde en una situación delicada: con solo cuatro puntos y fuera del Top 24, deberán remar a contracorriente en un calendario final durísimo.

El conjunto bilbaíno fue claramente superior en ocasiones y control durante buena parte del duelo. Desde el arranque, los leones impusieron ritmo y presencia física, y la primera gran oportunidad llegó pronto: una contra conducida por Guruzeta terminó con Sancet rematando mordido ante un Stanek que ya empezaba a erigirse en gran protagonista. El meta checo repetiría exhibición instantes después ante otro intento del propio Sancet.

El partido, intenso en los primeros compases, cayó después en una fase espesa, llena de errores y sin dominio claro del centro del campo. Aun así, el Slavia apenas inquietó a Unai Simón, salvo por una llegada peligrosa de Mbodji en el tramo final de la primera parte, cuyo balón se paseó sin rematador.

El Athletic volvió mejor del descanso y pudo adelantarse en varias ocasiones. La más clara, un remate potente de Robert Navarro que Stanek desvió con un paradón soberbio. El portero local volvió a vestirse de héroe en dos intervenciones consecutivas ante el propio Navarro, que no tuvo la fortuna necesaria para romper un encuentro en el que los rojiblancos merecieron más.

Las entradas de Nico Williams, Selton Sánchez, Jauregizar, Unai Gómez y Lekue parecían dar aire a los de Valverde, pero los cambios del Slavia enfriaron el duelo y lo llenaron de interrupciones. El Athletic perdió fluidez y el conjunto checo consiguió asentarse en campo contrario, aunque sin demasiada amenaza… hasta la recta final.

En el 80’, Chaloupek rozó el 1-0 para el Slavia con un remate a bocajarro que salvó el conjunto vizcaíno por centímetros. Fue el mayor susto para un Athletic que, pese a dominar, acabó el duelo falto de ideas en el último tercio. La última acción con peligro visitante llegó en una internada de Unai Gómez que no encontró rematador.

El 0-0 sabe a poco para los bilbaínos, que dejaron escapar una oportunidad crucial y deberán enfrentarse ahora a PSG, Sporting de Portugal y Atalanta, un tríptico temible con el que se jugarán la vida en Europa.