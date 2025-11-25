Xabi Alonso y las "curvas" al gestionar el vestuario: "Hay que saber tomarlas"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha afirmado este martes que gestionar un vestuario "es un proceso que tiene diferentes curvas" y que "hay que saber tomarlas bien", en la víspera de que su equipo se enfrente al Olympiacos FC durante la quinta jornada en la liguilla de la Champions.

En rueda de prensa desde El Pireo (Atenas), Alonso fue preguntado sobre cómo es la gestión de un vestuario y sus egos. "Es tan importante como la idea futbolística, el trabajo táctico, el trabajo físico, gestión de las personalidades, de sacar lo mejor de que los jugadores se sientan lo mejor posible, etc. Y es un proceso que tiene diferentes curvas, que hay que saber tomarlas bien, pero es en cualquier equipo y en el Madrid por supuesto que es fundamental", contestó al respecto.

"Necesitamos un buen partido, después de estos últimos, para volver a tener el sabor de la victoria. Para ello tenemos que jugar bien, tenemos que tener concentración, saber que es un partido importante para la clasificación. A pesar de estar con nueve puntos, queremos sumar más. Después del partido del Liverpool y los dos siguientes de Liga, mañana queremos tener otro resultado", apostilló el técnico merengue.

"Está siendo lo que esperaba: un trabajo muy exigente, con momentos buenos, con momentos en los que necesitas esa concentración, esa conexión y momentos en los que tienes una reacción. Creo que estamos en uno de ellos, pero lo estoy disfrutando con todo, con todo el 'pack', con todo lo que significa. Y es un orgullo, es un privilegio, lo dije el primer día y lo sigo diciendo", recordó el entrenador del Real Madrid.

Luego definió su cargo como "exigente". "Eso está claro, pero seguro que no soy el primer entrenador que tiene que convivir con estas situaciones. Pienso mucho en cómo lo llevarían en su momento Carlo o Mou, que son los entrenadores con los que estuve, o Pellegrini también en su momento", aludió a quienes lo dirigieron cuando él era jugador madridista. "Porque no son situaciones nuevas, hay que saber convivir con ellas, hay que saber que tenemos la exigencia y la autocrítica necesaria. Por supuesto, no estamos contentos con los últimos partidos, también vemos la situación en la que estamos, tanto en la Liga como en la Champions, y hacia dónde queremos ir. Entonces, juntando todo eso, lo disfruto, sí", insistió.

"He tenido que convivir mucho con grandes jugadores y con grandes personalidades que son exigentes, son profesionales, siempre quieren lo mejor, tienen este tipo de reacciones, pero son normales y eso les ayuda a ser lo buenos que son. Y eso es la suerte de estar en el Real Madrid, que cuentas con jugadores de ese tipo. Y luego hay que estar conectados con ellos", avisó Alonso al respecto de su plantilla.

"Yo creo que en todos los equipos lo más importante son los jugadores. Nosotros tenemos un papel importante evidentemente de estar preparándolos, de tener que tomar decisiones, pero al final lo decisivo es la calidad de los jugadores, la actitud de los jugadores, lo bien preparado que estén y siempre va a depender de ellos. Nosotros somos los que les acompañamos y los que tenemos que estar al lado de ellos", añadió el tolosarra.

"Hay que tener mucho respeto por los jugadores y por los colectivos y cómo se preparan. Yo no quiero y no voy a hablar de eso. Sé lo que es el vestuario, sé los momentos que tienes que pasar y tienes que convivir con el ruido externo y eso lo intentamos hablar, lo intentamos manejar porque son situaciones que se presentan en este club y no nos tienen que hacer perder el foco de lo que realmente es importante para nosotros", señaló. "¿Qué podemos controlar? Cómo entrenamos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos y cómo sabemos pasar estos momentos, estos resultados que no son los deseados. Sabemos las consecuencias que tienen, pero que no nos saquen del camino que queremos", apuntó Alonso en su rueda desde Grecia.

"No solo sigo al Olympiacos porque jugamos contra ellos o desde que sabíamos que jugábamos en la Champions. Lo sigo porque le tengo mucho aprecio personal a Mendilibar y a Darko Kovacevic también. Sé lo que consiguieron con la Conference, sé el año pasado también lo que consiguieron y Mendilibar es un gran entrenador, es una persona que propone un fútbol muy intenso y ha conseguido eso en el Olympiacos. Está teniendo ese reconocimiento que también lo tuvo en el Eibar o en otros clubes. Me alegro mucho que lo esté teniendo aquí", elogió a 'Mendi'. "Sabemos el momento que es. También sabemos la situación en la que estamos, tanto en la Liga como en la Champions. Y lo que a mí me preocupa es lo que realmente pasa en Valdebebas, mañana en el campo y en la preparación con los jugadores. Y a lo otro no le presto demasiada atención", esquivó otra pregunta sobre las críticas en torno a su juego.

"No llevamos ni 100 días, yo creo que esto va a seguir evolucionando tanto a nivel individual como a nivel colectivo, personal y futbolístico. Yo creo que todavía queda mucho camino por recorrer. Hay una línea recta, a veces hay una curva, como en estos momentos esos tres resultados no han sido lo que esperábamos. Somos conscientes de ello, somos autocríticos, el cuerpo técnico y los jugadores también. Y mañana tenemos otra oportunidad y luego el domingo vendrá lo siguiente", aseveró Alonso.

"Sin duda todas las experiencias te ayudan y el haber conocido a grandes jugadores que tenían esa ambición colectiva, esa ambición individual de querer hacerlo bien, te ayuda a este momento en el que la posición es otra. Pero el ambiente y las cosas que van sucediendo, el olfato que tienes que tener de vestuario, no es tan diferente", indicó. "Es un proceso. Todo cambio necesita un tiempo, todo proceso no se sucede inmediato. Y si miramos los últimos tres partidos, pues sí que hay cosas que han cambiado. Las hemos hablado, las hemos analizado; pero si miramos un poquito más atrás, ha habido momentos buenos y hemos hecho cosas buenas. Entonces vamos a intentar tirar de ese hilo de intensidad, de calidad de juego, de calidad de juego colectiva, de idea colectiva, que nos ha dado un buen nivel de juego para poder ganar partidos. No hemos sido constantes en algunas fases del juego, tanto con balón como sin balón, y por eso hemos tenido malos partidos", continuó Alonso.

Más tarde le preguntaron si tenía la sensación de que su mensaje no cala. "No, para nada. Lo que hablamos está muy claro. No cambia tanto de partido a partido, luego es fútbol y hay veces en las que sale mejor. Y luego las expresiones que hay en los partidos son cosas del momento, son sensaciones que tienen de expresar a los jugadores", respondió. "Yo las entiendo porque yo las he tenido. O sea, que eso no son cosas demasiado importantes. Es más, cuando ya analizamos, cuando hablamos entre nosotros y cerramos y estamos todos de acuerdo qué es lo que queremos, es lo más relevante", concluyó el entrenador merengue.