El Barça se mete en un lío en la Champions mientras Madrid y Atlético ponen la directa

La quinta jornada de la fase liga de la Champions League 2025/26 dejó resultados muy contrastados para los clubes españoles. Mientras Real Madrid y Atlético de Madrid lograron victorias claves para mantener vivas sus opciones de clasificación directa, Barcelona, Villarreal y Athletic tropezaron y se alejan del objetivo europeo.

Concretamente el Real Madrid protagonizó uno de los partidos más entretenidos de la jornada, imponiéndose por 3-4 en el Estadio Georgios Karaiskakis ante el Olympiacos. El conjunto blanco, sostenido por un 'póker' de Kylian Mbappé, resistió en un final apretado para sumar tres puntos que lo colocan en la quinta posición, igualado con otros grandes candidatos al título.

Por su parte y a la misma hora que el Real Madrid, el Atlético de Madrid vivió este miércoles una noche épica en el Metropolitano. Los rojiblancos derrotaron al Inter de Milán por 2-1 con un gol de José María Giménez en el descuento. El triunfo permite al equipo del Cholo Simeone ascender hasta el duodécimo puesto, a solo un punto de los deseados puestos de acceso directo a octavos.

Barça, Villarreal y Athletic, en la zona oscura

En el lado negativo se sitúa el FC Barcelona, que volvió a caer con contundencia ante el Chelssea. Los azulgranas perdieron 3-0 en Stamford Bridge y caen hasta el puesto 18 de la tabla, un escenario que obliga a sumar los nueve puntos restantes para evitar los play-offs.

El Villarreal tampoco pudo reaccionar y fue goleado 4-0 en Dortmund. Con solo un punto en cinco jornadas, el submarino amarillo' está virtualmente eliminado y depende de un milagro matemático. Y el Athletic, por su parte, empató sin goles ante el Slavia Praga (0-0). El conjunto bilbaíno no pasó del reparto de puntos y cierra la jornada fuera de las posiciones de repesca.

En el otro lado de la lista, el mejor posicionado y la gran referencia del torneo sigue siendo el Arsenal de Mikel Arteta, que venció por 3-1 al Bayern Múnich en el duelo de líderes. Recordemos que los 'gunners' suman pleno de victorias y solo han encajado un gol en toda la fase de liga.

Tras ellos se sitúan PSG, Bayern, Inter y Real Madrid, todos con doce puntos, aunque con dinámicas diferentes. El vigente campeón, el Paris Saint-Germain, remontó ante el Tottenham (5-3) con un espectacular 'hat-trick' de Vitinha.

Clasificación tras la jornada 5

Arsenal - 15 puntos PSG - 12 puntos Bayern - 12 puntos Inter - 12 puntos Real Madrid - 12 puntos Dortmund - 10 puntos Chelsea - 10 puntos Sporting CP - 10 puntos Manchester City - 10 puntos Atalanta - 10 puntos Newcastle - 9 puntos Atlético - 9 puntos Liverpool - 9 puntos Galatasaray - 9 puntos PSV - 8 puntos Tottenham - 8 puntos Leverkusen - 8 puntos Barcelona - 7 puntos Qarabag - 7 puntos Nápoles - 7 puntos Marsella - 6 puntos Juventus - 6 puntos Mónaco - 6 puntos Pafos - 6 puntos

Equipos provisionales eliminados