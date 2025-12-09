Pep Guardiola vuelve a reencontrarse con Xabi Alonso tras haber coincidido ambos en el Bayern de Múnich, el primero como entrenador y el segundo como jugador. En la previa del Real Madrid-Manchester City, en un partido en el que el tolosarra se la juega, el técnico catalán recomienda a su homólogo madridista que "mee con la suya", sin dejarse influir en sus decisiones, convencido de que "como no meará colonia, le irá bien".

"Ya os he dado el titular", bromeaba Guardiola, irónico y cómodo en la sala de prensa del Santiago Bernabéu en una comparecencia que se retrasó una hora. "Me preguntáis por el futuro de Xabi y yo solo le deseo lo mejor por la estima que le tengo, pero es una respuesta que desconozco. La verdad la sabéis vosotros, yo lo desconozco. Estoy muy lejos", respondió a los medios españoles.

"Que mee con la suya y como no meará colonia le irá bien. Ya verás", bromeó en castellano tras dejar en su parte de la comparecencia en inglés una reflexión sobre el poder del técnico en momentos de dificultad.

¿Un mensaje para Xabi Alonso? 🗣️ "Que mee con la suya, y como no mea colonia, le irá bien" La respuesta de Guardiola en rueda de prensa. 📹 Todos los resúmenes de la jornada, martes y miércoles a las 22:00h en ‘Estudio Estadio Champions’. pic.twitter.com/VYUEIq2KJK — Teledeporte (@teledeporte) December 9, 2025

"No estoy dentro, no sé si los jugadores están con él o no. La jerarquía al final es poder. Si los directivos quieren dárselo al entrenador, lo tendrá y si quieren dárselo a los jugadores, lo tendrán ellos", aseguró.

Pep resta importancia al momento irregular de resultados del Real Madrid y traslada al fútbol una comparación realizada por Sergio Scariolo, técnico madridista de baloncesto, sobre la competición actual y un calendario que impide la regularidad. "Mis equipos son impresionantes, no se pueden comparar con nadie", ironizó cuando fue preguntado sobre el aprendizaje de Xabi en el Bayern y lo que ve reflejado en su Real Madrid. "Cada equipo es cada equipo, cada realidad es distinta y Xabi sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Nos adaptamos a los jugadores que tenemos. Hace cuatro días era líder de LaLiga".

"Leí hace poco a Scariolo que queremos compararnos con la NBA y hay 80 partidos, con muchas derrotas, es un proceso, no pasa nada. No sabes cómo va a acabar. En Europa en la ACB o el fútbol se pasa de un lado a otro. Lo importante es que los entrenadores y jugadores sepan donde están y que el equipo vaya creciendo. Los equipos que ganan al final, son los que crecen durante el año y en ese proceso hay momentos que bajas. Es imposible con tantos partidos y lesiones", añadió.